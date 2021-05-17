Суд залишив під домашнім арештом Андрія Пекельного, але тільки у нічний час

17 травня 2021 року колегія суддів Тернопільського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу захисника підозрюваного Андрія П. на ухвалу слідчого судді Теребовлянського районного суду від 3 травня 2021 року щодо обраного запобіжного заходу – цілодобового домашнього арешту до 1 липня 2021 року, повідомляє пресслужба Тернопільського апеляційного суду.

Як встановлено органами досудового розслідування, пізно ввечері 2 травня 2021 року між підозрюваним Андрієм П., який стояв на порозі свого будинку в с. Глещава Тернопільського району, та потерпілим Володимиром В. виник конфлікт, під час якого останній наніс удар кулаком в голову господареві, від чого Андрій П. втратив рівновагу і впав на коліно. Невірно оцінивши ситуацію, характер і ступінь небезпеки, підозрюваний з метою самозахисту наніс один удар ножем у груди Володимиру В., внаслідок чого останній помер. Таким чином, Андрій П. підозрюється в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони (ст. 118 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у виді виправних робіт на строк до 2-ох років або обмеженням волі на строк до 3-ох років, або позбавленням волі на строк до 2-ох років.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного просив дану ухвалу скасувати та відмовити у задоволенні клопотання слідчого про застосування до Андрія П. запобіжних заходів. Зазначив, що його підзахисний є особою молодого віку, учасник АТО і боронив незалежність України, позитивно характеризується за місцем проживання, утримує матір і брата, які є інвалідами.

Заслухавши суддю-доповідача, підозрюваного Андрія П. та його захисника, прокурора, колегія суддів Тернопільського апеляційного суду дійшла висновку, що апеляційну скаргу слід задовольнити частково і застосувати до Андрія П. домашній арешт у нічний час — із 22-ої до 7-ої години ранку. Також зобов’язати його здати свій паспорт для виїзду за кордон і за першою вимогою з’являтись до слідчого, прокурора чи суду.