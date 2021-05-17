12:13 | 17.05.2021
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Передчасно померла учитель школи №27 Галина Хоменко

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Про трагічну втрату повідомляють у навчальному закладі.

16 травня передчасно відійшла у вічність вчитель початкових класів Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 ім.В.Гурняка Галина Володимирівна Хоменко.

Тяжкої непоправної втрати зазнали рідні, колеги, учні, батьки. Пішла з життя Вчитель з великої літери. Протягом багатьох років вона сіяла добре і вічне в душі кожної дитини. Життя Галини Володимирівни обірвалося у повному розквіті сил і творчих планів. 

“Погляд” сумує разом з рідними, дітьми та педагогічним колективом.

 

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