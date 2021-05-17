Передчасно померла учитель школи №27 Галина Хоменко

Про трагічну втрату повідомляють у навчальному закладі.

16 травня передчасно відійшла у вічність вчитель початкових класів Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27 ім.В.Гурняка Галина Володимирівна Хоменко.

Тяжкої непоправної втрати зазнали рідні, колеги, учні, батьки. Пішла з життя Вчитель з великої літери. Протягом багатьох років вона сіяла добре і вічне в душі кожної дитини. Життя Галини Володимирівни обірвалося у повному розквіті сил і творчих планів.

“Погляд” сумує разом з рідними, дітьми та педагогічним колективом.