Вы наверняка видели помещения, двери которых закрыты замысловатыми жалюзи. Это защитные роллеты. И вы можете их приобрести в «Линии комфорта».

Роллеты на двери от компании liniyacomforta.com.ua ставятся с главной целью: надежно защитить дверные проемы. Они очень популярны в современном мире, поскольку позволяют полностью удовлетворить данный запрос.

Они удобны в использовании, их легко можно открыть одной рукой, а еще удобнее, когда они оснащены электрическим приводом, открываются автоматически нажатием одной кнопки.

Они легкие, но в то же время крепкие, поскольку сделаны из прочного, усиленного профиля.

Они стильные, поскольку на сегодня существует огромная палитра цветов, позволяющая подобрать цвет в тон помещения, соответствовать дизайну.

Оны аккуратные. Благодаря разным типам монтажа часто короб роллетов можно спрятать в стену так, что их вообще не будет видно в открытом состоянии, а в закрытом состоянии они будут напоминать никак не нависающую конструкцию, а легкую и неброскую штору.

Они функциональны. Существует специальный вид роллетов с перфорированным, решетчатым профилем. Они пропускают часть солнечного света в помещение через отверстия в профиле, а также оставляют частичный обзор помещения, где это необходимо: магазин, кафе. Позвольте вашим кафе, офисам, магазинам быть привлекательными, даже тогда, когда они закрыты.

Они эргономичны, так как плотно прилегающий профиль часто может быть утепленный, что позволяет беречь тепло ваших помещений. Защищают ваши помещения от шума, механических повреждений двери.

Они безопасны, изготовлены из прочного материала, такие роллеты крайне сложно взломать. Ваше имущество под надежной защитой.

Чтобы наши роллеты точно вам подошли, мы совершим замер самостоятельно, подберем идеальное сочетание цветов профиля и обрамления, тип управления.

Изготовление производится на наших промышленных площадях. Наши специалисты выполняют заказы чётко и вовремя. Мы гарантируем качество. Мы собираем каждое изделие вручную, подгоняя до миллиметра под заданные параметры, чтобы вы уверенно и с удовольствием пользовались роллетами на двери.

Звоните в наш офис, расскажите нам, какое изделие вы хотели бы купить, наш консультант подберет все необходимые параметры, чтобы вы могли получить именно то, что вам нужно. Мы составим детальную смету, чтобы вы были уверены в прозрачности и техничности нашей работы. Мы изготовим ваше изделие точно в срок. Доставим и установим его оперативно, чтобы вы как можно скорее начали пользоваться, чувствуя себя под защитой качественных дверных роллетов от лидера рынка – компании «Линии комфорта».