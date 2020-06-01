У 10 тернополян підтверджено COVID-19 за вихідні

За вихідні у Тернопільській області підтверджено інфікування COVID-19 у 16 осіб, 10 з них у Тернополі. Такі останні дані подає ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 6 медичних працівників обласної медичної установи.

Коронавірус підтвердили також у немедичного працівника обласної медичної установи.

Ще три випадки COVID-19 зафіксували у людей, які контактувала із хворим на коронавірус.

ℹ️ Загалом від початку епідемії коронавірусу підтвердили 114 випадків COVID-19 серед тернополян. 88 жителів Тернополя одужали.

Згідно з даними обласного лабораторного центру станом на 09:00 1 червня на Тернопільщині 1176 випадків COVID-19, 26 – летальних, 912 людей одужало.