Харьковское чудо на рынке первичной недвижимости

Может ли кто-нибудь в современной Украине представить, что можно купить квартиру в новострое за 11 тысяч долларов? Да еще и в крупном городе? Не торопитесь крутить пальцем у виска. Недавно в Харькове стартовали продажи квартир в новом жилом квартале «Жилой комплекс на Полях-3», где можно приобрести жилье за 11 380 долларов! А если учесть десятипроцентную скидку, которую предлагает застройщик только в этому году, то стоимость становится еще приятнее. Самое интересное, что никого подвоха здесь нет. Вед речь идет о надежном застройщике с железобетонной репутацией – ЖК «Воробьевы горы». Перейдя по ссылке, можно убедить в этом лично: https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/. Но не стоит удивляться, потому что компания использует особый новаторский для отечественного рынка недвижимости подход.

Европейское качество и комфорт за минимальную цену

Инновационный подход застройщика одновременно гениален и прост. Весь секрет заключается в максимально рациональной планировке квартир при минимальной площади. Раньше такие квартиры было принято называть гостинками, однако сегодня, с учетом современной продуманной планировки, более уместно определять такое жилье как смарт-квартиры. Среди преимуществ приобретения такой квартиры можно выделить:

современный красивый фасад здания;

ухоженные подъезды с евроремонтом;

уникальная планировка, гарантирующая повышенную комфортабельность квартиры;

оригинальное благоустройство придомовой территории;

дешевые коммунальные услуги.

По поводу последнего пункта в списке преимуществ, следует сказать отдельно. Застройщик гарантирует, что все коммунальные услуги в домах нового жилого квартала предоставляются по самым низким тарифам во всем Харькове.

Отличное жилье и прибыльная инвестиция

Несложные математические подсчеты говорят о том, приобретение такой квартиры по минимальной цене является достаточно выгодной инвестицией. Если учесть низкую стоимость жилья, спрос и цены на аренду квартир в новостроях Харькова, несложно подсчитать, что такая покупка окупит себя достаточно быстро, после чего сможет приносить реальную прибыль. Подробнее о нюансах подобного инвестирования в условиях нынешнего кризиса, можно узнать по ссылке: https://www.vorobievy-gory.kharkov.ua/krizisy-v-ukraine-i-ih-vliyanie-na-tendenczii-investirovaniya-v-nedvizhimost/.