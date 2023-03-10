Роутер vs модем: функціональність та відмінності

Багато з нас зовсім не бачать різниці між модемом і роутером. У цьому немає нічого дивного, адже нас цікавить кінцева мета – наявність інтернету, бажано бездротового і на декілька точок доступу. І тут починається найцікавіше, оскільки два пристрої, як виявляється, виконують зовсім різні функції.

Чим роутер відрізняється від модема

Якщо ви збираєтесь облаштувати свій дім бездротовим інтернетом, то варто звернути увагу не тільки на спосіб підключення, але і на якість пристроїв для організації мережі. У цьому випадку краще звернутись в інтернет-магазин GOODOK (офіційний сайт https://goodok.com.ua/), в якому ви знайдете широкий вибір модемів, маршрутизаторів та різноманітних аксесуарів для посилення зв’язку. Що стосується відмінностей, то тут все просто:

модеми являються джерелом мережі, який забезпечує наявність інтернету в будинку або квартирі;

роутери не «виробляють» інтернет, але виконують функцію посередника, розподіляючи зв’язок по всьому приміщенню та дозволяють підключатися декільком девайсам.

Модем може використовуватись без маршрутизатора, тоді як другий ні, якщо це не мобільний пристрій, який роздає інтернет через стільниковий зв’язок. При цьому бажано використовувати їх у парі, що дозволяє забезпечити надійне покриття та забезпечення всієї електроніки гарною мережею.

Особливості модемів

При виборі інтернет-модема важливо визначитися з типом зв’язку, який вам пропонує провайдер. Це може бути DSL (хоча таке з’єднання давно застаріло), кабель або оптоволокно. Щоб не помилитися з вибором, варто дізнатись про особливості послуг провайдера, перед тим як замовляти модем. Важливо розуміти, що цей пристрій забезпечує виключно дротове з’єднання для одного пристрою, тому вам і знадобиться маршрутизатор.

Особливості роутерів

Маршрутизатори підключаються до модемів за допомогою Ethernet кабелю, і выпускаються в одночастотному або багаточастотному варіанті. Перші підійдуть для приватного будинку, тоді як другі краще обирати для квартир, де різноманітні маршрутизатори можуть погасити частоти один одному. Для об’єктів з великою площею і безліччю кімнат передбачені Mesh-системи, які забезпечують декілька вузлів зв’язку.

Проконсультувавшись з співробітниками інтернет-магазина GOODOK, ви зможете підібрати підходящу техніку для організації надійної мережі Wi-Fi у будь-якому приміщенні.