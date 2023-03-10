Мы не понаслышке знаем, насколько важна для иностранцев в Польше помощь во взаимодействии с местными государственными учреждениями. Ведь наша компания ALL POLAND DOCUMENTS более шести лет сотрудничает с иностранцами и оказывает услуги легализации в Польше.

За это время мы успели получить огромный опыт решения простых и наиболее сложных и необычных задач для иностранцев в Польше. Среди них легализация пребывания, оформление любых документов в государственных органах практически каждого воеводства, а также оказание услуг, которые делают проживание иностранцев в Польше более комфортным (запись детей в садики/школы/техникумы, запись взрослых на обучение в полицеальные школы и ВУЗы, оформление доверенностей, регистрация и растаможка автомобилей, получение различных сертификатов повышения квалификации, открытие бизнеса, запись на государственные экзамены знания польского языка и так далее).

Без ложной скромности скажем, что мы именно из тех юридически грамотных, надежных и порядочных компаний, сотрудничество с которыми полностью прозрачно. С каждым клиентом наши менеджеры подписывают договор, и на любую Вашу оплату Вы получаете чек. ALL POLAND DOCUMENTS – это опора и поддержка иностранцев в Польше. Мы экономим Ваше время и нервы, которые Вы тратите на личное посещение Ужендов, пребывание в очередях и коммуникацию с должностными лицами польских государственных органов.

Мы оказываем также и консультационные услуги: если Вы в тупике и не знаете, как решить определенный вопрос, то задайте его опытным профессионалам. Мы разберемся в Вашей ситуации и предложим все возможные выходы из нее, а также построим индивидуальный алгоритм действий для Вас.

Также наша компания поможет Вам в решении таких задач:

Легализация пребывания иностранцев во всех ее проявлениях: оформление карты побыта (от работы и по другим направлениям), голубой карты высоких квалификаций, карты резидента, карты сталего побыта, польского гражданства.

Помощь в открытии бизнеса (фирмы, индивидуального предпринимательства), перемещение бизнеса из родной страны иностранца в Польшу, помощь в сопровождении бизнеса.

Запись детей на учебу и оформление детских приглашений в садики, школы, техникумы, ВУЗы. Запись взрослых на учебу в полицеальные школы и ВУЗы.

Ускорение процессов рассмотрения дела по картам побыта, воевудским рабочим приглашениям, ведение дела по картам побыта, подача в суд.

Растаможка и регистрация автомобилей из ЕС, США, Японии, Кореи и других стран.

Замена водительских прав иностранца на польские.

Оформление виз в США, Великобританию, Канаду.

Получение PESEL, PESEL UKR, NIP, польской прописки.

Оформление разрешений на работу.

Оформление гостевых приглашений для родных и близких.

Подготовка писем и документов для взаимодействия с польскими государственными органами: уведомление о смене адреса, смене работодателя, переносе дела в другое воеводство и так далее.

Оформление всех видов страховок.

Оформление всех типов доверенностей, переводов документов на польских язык, а также сертификатов о несудимости, об отсутствии налоговых задолженностей и пр.

При этом мы всегда говорим, что любой иностранец может самостоятельно оформить тот или иной документ для себя: этому нет абсолютно никаких преград. Возможность обращаться во все Уженды и к любым должностным лицам доступны всем и всегда. Единственное, что мы можем сказать точно: ALL POLAND DOCUMENTS в разы упростит Ваш путь к получению нужного документа и сможет обеспечить Вам на 100% положительный результат в самые короткие сроки.

Опережая Ваши вопросы, хотелось бы озвучить один важный нюанс: наша компания не занимается поиском вакансий и трудоустройством иностранцев. Для поиска работы в Польше советуем Вам напрямую обращаться к потенциальным работодателям либо же воспользоваться услугами надежных и проверенных компаний по трудоустройству в Польше.

ALL POLAND DOCUMENTS – Ваш проводник в мир сэкономленного времени и спокойствия за свои документы. Для получения детальной информации и заказа наших услуг звоните по номеру +48 71 880 83 63 или оставьте свои контакты в форме обратной связи на этом сайте, после чего мы Вам перезвоним.