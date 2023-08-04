Розумний годинник – найкращий гаджет для практичних завдань та комфорту

Через багато років революції звичайний наручний годинник став розумним годинником з великим функціоналом і набором можливостей. Цей компактний пристрій можна порівнювати зі смартфоном та планшетом, до того ж девайси доповнюють один одного. За допомогою синхронізації можна об’єднати ці елементи та аналізувати повідомлення на телефоні або планшеті через розумний годинник.

Залежно від моделі девайс відрізняється зовнішнім виконанням, ремінцями, габаритними розмірами, наявністю великої кількості датчиків та функцій. Перш ніж купити смарт часи все це потрібно оцінити і в результаті зробити вибір. Гаджети доступні в інтернет-магазині «Ringoo», де є детальний опис, характеристики та фотографії всіх годинників.

Операційна система

Виробники комплектують свої пристрої великою кількістю систем, але найбільш популярними та функціональними є три варіанти:

1. iOS . Система, що працює виключно на пристрої від бренду Apple. Відрізняється простим функціоналом та високим рівнем безпеки;

2. Android . Універсальне рішення на більшості годинників. Працює з будь-якими смартфонами та планшетами, де є версія мінімум 4.3;

3. Windows . Підтримується невеликою кількістю розумних годинників через брак функціоналу.

Після вибору цього параметра необхідно визначитися з додатковим набором критеріїв.

Характеристики годинника

Оцінюючи численні параметри годинника необхідно пам’ятати про ключові характеристики:

1. Рівень захисту . Якщо планується пірнати у воду з годинником, тоді стандарт має бути IP67 чи IP68. При короткочасному впливі вологи та води відмінно підійде IP65, IP66, IP57 та IP56;

2. Матриця . Останнім часом оптимальним варіантом є AMOLED, OLED чи Super AMOLED. Також є матриці IPS, але вони дешевші, але не менш якісні. Відрізняються контрастністю, глибиною кольору та відмінними кутами огляду. Деякі зовсім дешеві годинники доповнюються монохромним дисплеєм;

3. Бездротові технології . У годиннику не зайвим буде бездротовий інтернет Wi-Fi, GPS навігатор, NFC і Bluetooth ;

4. Слот для SIM-картки . Відмінна можливість здійснювати дзвінки без використання смартфона ;

Додатковий функціонал . Відстеження сну, будильник, датчики для вимірювання антропометричних даних, пошук телефону, трекери та багато іншого буде корисним для користувача. 5.

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