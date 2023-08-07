На Тернопільщині під час фестивалю збирали кошти на безпілотник для ЗСУ

У Збаражі провели фестиваль, щоб зібрати кошти на безпілотник “Фенікс”. До заходу доєднались майстри з Тернопільщини, які продавали вироби із дерева, кераміки, соломи, ляльки-мотанки. Для відвідувачів організували концерт.

На фестивалі у Збаражі зібрали 35 тисяч гривень на безпілотник. Збір коштів організувала дружина військовослужбовця Збройних сил України. Їй вже вдалось зібрати частину суми, а саме 300 тисяч гривень, залишилась ще половина.

Фестиваль в замку. Фото: Суспільне Тернопіль

“Коли організаторка заходу дізналась, що ми розпочали наш збір на комплект безпілотника “Фенікс”, то вони люб’язно запропонували нам віддати виручені кошти до нашого збору. Сума дуже велика, це 620 тисяч гривень. Комплекс в край необхідний нашим хлопцям на передовій, оскільки розвідка, дуже важливий компонент у війні”, – каже дружина військовослужбовця ЗСУ Ольга Терещук.

Ольга Терещук. Фото: Суспільне Тернопіль

Організаторка фестивалю “В обіймах Збаража” Христина Каплан каже, вирішила організувати такий фестиваль на підтримку Збройних сил України, а також показати українську культуру.

Вишиті рушники. Фото: Суспільне Тернопіль

“Я хотіла провести культурно-мистецький фестиваль я хотіла показати нашу українську культуру. Це вироби ужиткового мистецтва, кераміка, стрільба з лука. Фестиваль відбувається в замку, це дуже тематично”, – розповіла Хритина.

Христина Каплан. Фото: Суспільне Тернопіль

На фестивалі організували творчий простір, де запросили майстрів з Тернопільщини. Вони продавали вироби з соломи, кераміки, дерева та ляльки-мотанки. Євген Ковальчук, представляв різьбу по дереву.

Різьба по дереву. Фото: Суспільне Тернопіль

“Я присвятив цей ключ для міста Тернополя. Зробив його у стилі гуцульської різьби. Усі майстри, які сьогодні тут присутні, приєднуються до цього збору на ЗСУ”.

Євген Ковальчук. Фото: Суспільне Тернопіль

Викладачка зі школи мистецтв Ольга Івахів організувала для дітей майстерклас з живопису, а також робила різні патріотичні розписи на тілі.

Майстерклас. Фото: Суспільне Тернопіль

“Моя локація – це малювання. Старші діти на планшетках малюють, молодші розфарбовували патріотичні малюнки. Я розфарбовую лиця, руки”.

Ольга Івахів. Фото: Суспільне Тернопіль

Відвідувачка фестивалю Ольга Волкова каже, що разом із сім’єю вирішила підтримати таку ініціативу.

“Обираючи, де сьогодні бути, піти до водойми відпочити, чи провести день вдома. Ми зійшли на тому, що хочемо підтримувати подібні ініціативи”.