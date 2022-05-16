Самые эффективные психологи Киева – ТОП 10

Психология – особая философская врачебная наука, изучающая поведение, характер человека. Каждому из нас хоть раз в жизни хочется обратиться к психологу, ведь существуют такие личные проблемы, разобраться с которыми помогут только обученные люди. В этой статье я расскажу о десяти самых эффективных психологов Киева разной направленности, услуги которых можно посмотреть на сайте Barb.pro.

1. Психолог Александр

Специальность: подростковый и семейный психолог, гештальт-терапевт.

Гештальт-терапия – это терапия ситуаций. Она подразумевает под собой исследование проявления чувств и эмоций человека во время той или иной ситуации. И уже основываясь на поведении в ситуации, психолог выявляет потребности, которые человек хочет и может удовлетворить на разных ступенях психики.

Какую помощь оказывает: Специалист, работающий в салоне “Многопрофильный комплекс психиатрии и наркологии”, а также с выездом на дом в любые районы Киева. Специальность врача: лечение психический расстройств, депрессии, бессонницы, раздражительности, различных страхов, нарушений, связанных с алкогольной и наркотической зависимостью, помогает в борьбе с постоянными приступами тревоги и панических атак.

Психолог выполняет такие процедуры, как: диагностика и лечение психических расстройств людей пожилого возраста, расстройств, связанных с поражением головного мозга, поведенческих нарушений, связанных с алкогольной зависимостью, расстройств шизофренического спектра, вывод из запоя, семейное обследование.

Работы: Работы опубликованы во многих журналах разных стран, вот некоторые из них: Образование ВДНЗУ «Украинская медицинская стоматологическая академия», лечебное дело (2012); •Курсы Международный научный симпозиум «Персонифицированные подходы к неврологической, психиатрической и наркологической помощи», Харьков (2021); •Международная конференция «Психотерапия – современная наука о человеке», Киев (2020). •Психолог является членом совета психотерапевтов и психоаналитиков Украины, а также членом ассоциации психиатров Украины. Ведёт как индивидуальные консультации, так и онлайн-консультации.

2. Александр Бескоровайный

Специальность: подростковый и семейный психолог, гештальт-терапевт.

Какую помощь оказывает: Помогает перебороть депрессивное состояние, различные страхи, связанные с болезнями (в том числе с ковид-19), психологические расстройства. Поможет понять своё предназначение в жизни, узнать свою психологическую природу, повысить свою самооценку, определиться с профориентацией или устранить препятствия в карьере, наладить отношения в семье, контакт с детьми, устранить взаимное непонимание. Александр поможет дать адекватную оценку на окружающий мир и жизненные обстоятельства. Поможет душе расцвести, найти смысл жизни и мотивацию, определить свои творческие способности, жизненные ценности. Психологу удастся помочь достичь успеха во всех делах, сделать жизнь счастливой, гармоничной.

Образование: Донбасский государственный педагогический университет (высшее); •Славянский педагогический государственный институт (высшее).

Мастер проводит консультации: индивидуальные, онлайн-консультации, семейные и групповые психотерапии.

3. Татьяна Безух

Специальность: подростковый и семейный психолог, гештальт-терапевт.

Какую помощь оказывает: Проводит диагностику и лечение апатий, нарушения работоспособности, памяти и внимания, усталости, нарушений сна, панических приступов, страхов и фобий. Поможет разобраться в себе и в смысле жизни, вернуть ощущение полноценности и веру в себя. Поможет киевлянам справиться с эмоциональными проблемами и проблемами, возникающими в семейных отношениях.

Образование: ВМУ им. Н. И. Пирогова, лечебное дело •Интернатура НМАПО имени П. Л. Шупика, кафедра психиатрии, психотерапии и медицинской психологии.

Татьяна проводит как онлайн-консультации, так и индивидуальные консультации на дому.

4. Наталья Коробиевская

Специальность: детский, подростковый и семейный психолог. Какую помощь оказывает: Разрешение конфликтов в семье и на работе, проблемы в личной жизни (развод, измена), страх перемен в своей жизни, проблемы в отношениях, депрессивность в жизни. Поможет победить панические атаки и фобии. Работает с детьми, решает их детские эмоциональные и психологические проблемы. При этом применяет индивидуальный подход к каждому клиенту.

Использует методы:

Позитивная психотерапия Психоанализ АРТ терапия

Проводит индивидуальные и семейные консультации онлайн и офлайн.

5. Анна Олейник

Специальность: психолог, гештальт-терапевт. Какую помощь оказывает: Консультирует в Киеве, используя метод позитивной терапии, позитум-подход, транзактный анализ и метафорические ассоциативные карты. Поможет клиентам научиться слышать себя, распознавать чувства и находить истинные потребности. Работает с темами: развитие самооценки, уверенности в себе и в своих действиях, победа над своими стразами, постоянная тревожность, поиск вдохновения и мотивации. Также проводит женские консультации по группам, где использует такие методики, как: арт-терапия, метафорические ассоциативные карты, музыкальные инструменты, танец. Участие в данном тренинге поможет расслабиться, ощутить себя в комфортной обстановке, получить удовольствие от общения.

Проводит женские тренинги, семейные и индивидуальные консультации онлайн и офлайн.

6. Андрей Герасименко

Специальность: психолог, нарколог, психиатр, психотерапевт. Врач высшей категории.

Какую помощь оказывает: Помогает справиться с депрессией, тревогой, страхами, бессонницами, раздражительностью, шизофрениией, старческим слабоумием, неврозами, психозами, а также вредными привычками, вызывающими зависимость: наркоманией и алкоголизмом.

Андрей является руководителем “Центра психотерапии”, специалистом Киевской городской психоневрологической больницы имени академика И. П. Павлова.

Образование:

Украинская медицинская стоматологическая академия, лечебный факультет (высшее); •Киевская медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика (высшее).

7. Евгений Царук

Специальность: семейный психолог.

Какую помощь оказывает: Эффективное лечение работоспособности, депрессии, хронической усталости, страхов, фобий, тревог, бессонницы, вялости и усталости, шизофрении у лиц пожилого возраста. Может вести приём как на русском, украинском, так и на английском языке.

Образование:

Специалист национального медицинского университета имени О. О. Богомольца

8. Елена Шевчук

Специальность: семейный психолог Какую помощь оказывает: Семейный психолог и психотерапевт. Поможет выяснить причины конфликтов, а также нарушений отношений в семье, наладит между вами и Вашими близкими гармонию. Поможет разобраться в себе, научит слышать себя. Действует, как личный психолог: помогает выстроить личные границы и понять смысл именно своей жизни. Поможет родителям дать начало воспитания детей, наладить отношения в семье между родителями и детьми.

Образование:

Житомирский государственный университет им. Ивана Франко (высшее).

9. Анастасия Черняк

Специальность: семейный и подростковый психолог, гештальт-терапевт. Какую помощь оказывает: Занимается лечением бессонницы, депрессии, агрессии, раздражительности, страхов, фобий, стресса, конфликтов в семье. Также может вести приём на английском языке.

Образование:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (высшее).

10. Ирина Саченко

Специальность: гештальт-терапевт

Какую помощь оказывает: Подходит к каждому клиенту индивидуально, используя арт-терапию, коучинг и ассоциативные карты, телесные и дыхательные практики и т.д. Специализируется на семейных отношениях, различных расстройствах и травмах. Анна Винская Эксперт barb.ua