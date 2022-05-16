Літо пригод з «КІТ.Camp» стартує 6 червня!
Запрошуємо дітей 6-12 років в наш міський табір повного дня: з понеділка по п’ятницю з 8.30 до 18.30.
КІТ.camp – це Квести, Ігри і Тімбілдінг.
А також лазертаг, мотузковий парк, інтелектуальні ігри, квізи, цікаві екскурсії, творчі і кулінарні кулінарні майстер-класи та багато інших активностей.
КІТ.camp – це комфортні умови перебування дітей.
2 кімнати для занять і відпочинку з панорамними вікнами, кондиціонер, 2 санвузли, повністю обладнана кухня-студія.
Розташування поруч з парком «Топільче», завдяки чому діти щодня проводять багато часу на свіжому повітрі.
КІТ.camp – це кожних 2 тижні неймовірно цікаві тематичні зміни.
Зміни літнього табору – 2022:
- 06-17.06 Патріотична зміна «Суперсила супергероїв»
- 06-1.07 Дослідницька зміна «Мандрівники у часі»
- 07-15.07 Краєзнавча зміна «Драйвові мандри Україною»
- 07-29.07 Профорієнтаційна зміна «Калейдоскоп професій»
- 08-12.08 Пригодницька зміна «Пірати Карибського моря»
- 08-26.08 Кулінарна зміна «Майстер-шеф»
КІТ.camp – це креативний простір, дружній до дитини.
Наш досвід в організації літнього дозвілля дітей – 8 років. В цифрах це 52 тематичних зміни, 800 щасливих дітей і 100% любові. Ми вміємо створити цікавий, корисний і безпечний простір для кожної дитини.
Вартість зміни літа 2022 – 5000 грн.
У вартість входить:
- Триразове харчування (ланч, комплексний обід, полуденок).
- Повний день перебування (8.30-18.30).
- Проходження траси в мотузковому парку
- Гра в лазертаг-клубі «Лайт Файт»
- Майстер-клас з малювання в Артстудії «Д.Р.» (Рустама Давлетова)
- Кулінарний майстер-клас
- Тімбілдінгові ігри і квести під відкритим небом
- Інтелектуальні ігри – квізи і брейн-рінги
- Тематична програма і педагогічний супровід вожатих
- Страхування дітей
- Подарунки в кінці зміни
- Пікнік на березі річки в останній день зміни
Ми працюємо за принципом «Все включено». Жодних доплат під час зміни на додаткові активності, екскурсії чи подарунки!
ЗНИЖКИ І АКЦІЇ
Постійно діюча знижка – 400 грн:
1) для щасливих власників браслетів «КІТ.Camp»
2) для дітей переселенців
3) для багатодітних семей
Акція «Рання пташка»:
Забронюйте для дитини місце до 30 травня і отримайте додаткову знижку – 400 грн на кожну зміну!
Гарантія повернення грошей:
Якщо вашій дитині не сподобається в таборі протягом перших двох днів і вона не захоче ходити далі, ми повернемо вам решту грошей.
Щоб отримати більше інформації про табір, перейдіть на наш сайт https://teenspace.com.ua/city-camp або просто подзвоніть до нас, і ми дамо відповіді на усі ваші питання.
Щоб забронювати місце в таборі, заповніть, будь ласка, реєстраційну форму https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzf_5JkqJSaqwdUmeVNBQkRWaLw2SLfJp2sh_SzsBGBKNNmQ/viewform , і ми з вами зв’яжемося протягом дня.