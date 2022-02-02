Що робити і як харчуватися, щоб запобігти варикозу вен?

Лікарі підрахували: кожен другий житель країни має варикозне розширення вен.

Пік захворюваності припадає на 30-40-річних. Є думка, що варикоз – розплата людини за прямоходіння. А ще одна з причин – малорухливий спосіб життя.

Захворювання це хоч і тяжке, але на початковій стадії впоратися з ним можна.

Здоров’я ніг у ваших руках

Симптоми хвороби: ноги надвечір втомлюються, іноді набрякають, мерзнуть навіть у вовняних шкарпетках під теплою ковдрою.

Якщо на ці ознаки вчасно не звернути увагу, хвороба прогресуватиме: з’являться розширені вени, судинні зірочки (телеангіектазії), почуття тяжкості в ногах, набряки, судоми та болі.

Як запобігти варикозу?

Позбудьтеся шкідливих звичок. Жирні, солодкі, борошняні страви, наваристі м’ясні бульйони, копченості, маринади та консерви, а також кава та алкогольні напої (особливо пиво) необхідно звести до мінімуму. Ці продукти руйнують венозні стінки та клапани та додають зайві кілограми, а пиво затримує рідину в організмі, збільшуючи навантаження на вени. Пам’ятайте, що куріння та алкоголь згубно діють на судини.

Скиньте зайву вагу. Людям, схильним до варикозної хвороби, лікарі не радять піднімати більше 3 кілограмів – це може спровокувати розвиток захворювання. Що ж тоді говорити про зайву вагу, що тисне на вени постійно!

Їжте корисні для вен продукти. Для зміцнення венозної системи включайте у свій раціон продукти, багаті на вітамін Е, який надає венам еластичність, вітамін С, що робить судини міцнішими, і вітамін РР, що зміцнює венозні стінки і клапани.

Більше рухайтеся, але не переборщуйте – важкі спортивні навантаження користі не принесуть. Робіть прості розминки, більше ходіть, обов’язково гуляйте перед сном. Частіше бігайте дома навшпиньки – це добре активізує кровообіг.

Носіть вільний одяг та взуття. Попрощайтеся з поясами, тісними джинсами, тугими ременями. Вони ускладнюють приплив крові периферичними судинами, підвищуючи тиск у центральних відділах венозної системи. А тісне взуття, шкарпетки, гольфи і панчохи на вузькій гумці, що здавлює стопу, порушують венозний кровотік, викликаючи наростаючий біль у ногах.

Що робити в домашніх умовах?

Ось поради, що допомагають при хворобі:

Хворим з варикозним розширенням вен постіль слід влаштувати так, щоб спати з трохи піднятими ногами. Вранці, не встаючи з ліжка, потрібно робити призначені лікарем вправи для ніг: невеликі підйоми, ножиці, махи тощо. Потім підняти ноги вертикально вгору, притулити їх до стіни під прямим кутом до тулуба і полежати щонайменше 10 хвилин. Тільки після цього, не опускаючи ніг, можна вдягати еластичні панчохи. Якщо, прокинувшись, ви забули та спустили ноги з ліжка, еластичні панчохи краще взагалі не одягати, тому що венозні клапани вже опустилися вниз, і ви зафіксуєте їх у патологічному положенні. Від цього буде більше шкоди, а не користі. Їжте якнайбільше інжиру – свіжого або відвареного у воді або молоці, якщо, звичайно, у вас немає супутніх захворювань: цукрового діабету, запалень шлунково-кишкового тракту та подагри.

Також запам’ятайте – овочі, фрукти, висівки, тобто рослинна клітковина, змушують активно працювати кишечник, запобігаючи запорам, що негативно впливають на стан венозної системи. А соки, морси, компоти, чай, квас, тобто не менше 1,5-2 літрів рідини на день – розріджують кров, полегшуючи її просування венами.

Поради при варикозній хворобі

При сидячій та малорухливій роботі дотримуйтесь правил, що допомагають знизити навантаження на вени:

сидячи на стільці, не закидайте ногу на ногу – це порушує кровообіг в обох кінцівках;

ставте ноги на перекладину письмового столу або підставляйте під них невисоку лавку;

не давайте ногам затікати. Частіше рухайте ними, обертайте стопами;

щопівгодини вставайте з-за столу і ходіть по кімнаті;

робіть розминки для ніг – по 15-20 разів піднімайтеся навшпиньки, вставайте на п’яти, перекочуйтеся з п’яти на носок і назад;

не ставте на коліна важкі сумки. Пам’ятайте: вени при цьому працюють на зношування.

А найголовнішою порадою є вчасне звернення до лікаря, адже хто, як не він, дасть індивідуальні поради та рекомендації стосовно способу життя! Не займайтесь самолікуванням та не гайте часу.

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