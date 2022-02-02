11:07 | 2.02.2022
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На Тернопільщині чоловік облив себе бензином і запалив

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Надзвичайна подія сталась у м. Бережани в ніч з 1 на 2 лютого. Близько 03.00 годин місцевий житель, перебуваючи у власному гаражі, здійснив спробу самогубства шляхом самоспалювання. 50-річний чоловік облив себе бензином та підпалив. Працівників Бережанської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги викликала перелякана дружина.

На жаль, прибулі до місця події медики констатували, що у чоловіка опіки третього ступеня – кажуть, що у потерпілого 98% опіків поверхні тіла.

На разі чоловік перебуває в КНП «Бережанська міська лікарня».

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