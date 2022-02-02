На Тернопільщині чоловік облив себе бензином і запалив

Надзвичайна подія сталась у м. Бережани в ніч з 1 на 2 лютого. Близько 03.00 годин місцевий житель, перебуваючи у власному гаражі, здійснив спробу самогубства шляхом самоспалювання. 50-річний чоловік облив себе бензином та підпалив. Працівників Бережанської станції екстреної (швидкої) медичної допомоги викликала перелякана дружина.

На жаль, прибулі до місця події медики констатували, що у чоловіка опіки третього ступеня – кажуть, що у потерпілого 98% опіків поверхні тіла.

На разі чоловік перебуває в КНП «Бережанська міська лікарня».