Що таке «вусопад»? Все про чоловіче здоров’я та благополуччя

Чи чули ви коли-небудь про вусопад, чи, як його ще називають, мовембер? Саме слово є змішанням слів “moustache” (вуси) та “November” (листопад). Воно означає місяць, присвячений профілактиці такого чоловічого захворювання, як рак простати. Сьогодні ми хочемо розповісти про цю ініціативу та про важливість сексуального благополуччя тих, хто страждає від цієї недуги.

Що таке вусопад (мовембер)?

Ідея проведення подібної ініціативи зародилася в Австралії 2003 року. Зараз цей рух відомий у всьому світі і налічує понад 5 мільйонів прихильників по всьому світу. Більше того, завдяки даній ініціативі було фінансовано понад 1200 проектів щодо запобігання чоловічим захворюванням у більш ніж 20 країнах.

Як ми вже говорили, символом мовемберу стали вуса. Чому? Все просто: щоби взяти участь у кампанії, чоловіки збривають вуса 1 листопада і відрощують їх заново протягом місяця. Крім цього, вони роблять пожертвування у фонди, що займаються профілактикою та виявленням різноманітних захворювань.

Мовембер – не проста мода на бороди та вуса. Це рух, метою якого є підвищення обізнаності населення про важливість фізичного та психологічного здоров’я чоловіків, профілактика захворювань, а також інвестування у медичні дослідження у цій галузі.

Одним із найпоширеніших захворювань є рак передміхурової залози. Це злоякісне новоутворення, що розвивається із клітин залозистого епітелію або сполучної тканини. Факторами ризику для його розвитку є вік, сімейна схильність, особливості харчування та шкідливі звички.

Звичайно ж, симптоми раку, такі як порушення сечовиділення та зміни в сексуальному житті, негативно позначаються не тільки на фізичному, а й на психологічному здоров’ї чоловіків. На жаль, ця сторона питання часто залишається в тіні: про неї забувають або замовчують.







Інтимне життя при хворобі

Як ми вже згадували, хвороба може мати різні наслідки. Вона негативно впливає на сексуальну активність і особисте життя в цілому, але про це знають не всі. Вусопад покликаний підвищити поінформованість про цю проблему та поширити інформацію про необхідність проведення досліджень для її запобігання.

Побічні ефекти при раку простати або яєчок переважно стосуються статевої функції. Найбільш поширеною проблемою є еректильна дисфункція – труднощі з досягненням або підтримкою ерекції.

У цьому випадку дуже важливо залучити до цього процесу свого партнера: відкрито поговорити один з одним, щоб обговорити різні варіанти лікування або препарати, які необхідно приймати для вирішення цієї проблеми. Сьогодні, як ніколи раніше, спілкування та обмін досвідом можуть допомогти вам краще впоратися з цим та жити повноцінним статевим життям.

Якщо ви перенесли операцію на передміхуровій залозі, відновлення еректильної функції може зайняти набагато більше часу. Цей процес може тривати від 12 до 14 місяців, залежно від типу операції. Проте, добитися її повного відновлення можна! Дуже важливо знову повернутися до колишньої активності, оскільки доведено, що ерекція допомагає наситити тканини киснем та сприяє якнайшвидшому загоєнню.

Не варто відмовлятися від свого фізичного та психологічного благополуччя! Правильно підібране лікування допоможе знайти рішення та повернутися до колишнього життя.

Профілактика захворювань простати

Численні дослідження показують, що регулярна фізична активність – чудовий помічник при профілактиці раку простати, еректильної дисфункції та доброякісної гіперплазії передміхурової залози. Тож, дорогі чоловіки, саме час зайнятися спортом!

Однак пам’ятайте, що вибирати вид активності потрібно, виходячи зі своїх переваг. Зверніть увагу, що деякі вправи можуть погано вплинути на ваше здоров’я!

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