На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинації

21 особу вакцинували у тимчасовому пункті вакцинації, який відкрили на території храму Пресвятої Трійці (УГКЦ) у селищі Микулинці. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва, пише Суспільне.

За її словами, щеплення проводили 4 видами вакцин : AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

Тернопільська ОДА

Відкрили пункт вакцинації за ініціативи пароха церкви отця Євгена Влоха. За його словами мобільна бригада медиків, що проводила щеплення, розташовувалась у катехитичному будинку.

Тернопільська ОДА

“Щоб ви могли захистити себе і своїх рідних – не бійтеся вакцинуватися. У Святому Письмі є момент у Книзі Сираха 38 глава, де Господь каже: “Я сотворив лікаря, будете шанувати його між собою”. Ми священники заохочуємо завжди людей сповідатися і причащатися, але також, коли настає такий важкий момент, то ми просимо не боятися. Не бійтеся вакцинуватися, щоб ви могли захистити себе”, – каже о. Євген.

Прийшла вакцинуватися жителька смт. Микулинці Надія.

“Це необхідно. Це є не тільки особисте, треба думати про ближнього, щоб не заразити іншу людину, бо ми ходимо і спілкуємося із людьми. Це моє остаточне рішення. Україна у небезпеці і все залежить від нас”, – каже Надія.

Суспільне Тернопіль Жителька смт. Микулинці Надія

Сімейна лікарка Микулинецької АЗПСМ Мар‘яна Богоніс каже, що за першу годину центру вакцинації, щепили 20 людей:

“Хто з родичів вакцинувався, то інші вже йдуть на вакцинацію. Люди, які мають супутні захворювання, вони є у групі ризику. Не всі розуміють, що їм потрібно вакцинуватися. Вони думають, що їхнє супутнє захворювання – це є протипоказ для вакцинації. Ми з ними спілкуємося. Багато вже вакцинували із супутніми захворюваннями. Сподіваємося, що і далі люди будуть вакцинуватися. Бачимо, що вакциновані люди, якщо захворіють, то легше переносять хворобу”.

Тернопільська ОДА Сімейна лікарка Мар‘яна Богоніс

Нагадаємо, у Тернопільській області щепили 6 859 осіб від COVID-19 за минулу добу. Першою дозою за минулу добу вакцинували 1 571 особу, другою дозою – 5 288. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 543 762 особи.