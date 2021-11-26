12:01 | 26.11.2021
ГАРЯЧЕ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Тернопільщина 

На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинації

tata 0 Views Прокоментуй!

21 особу вакцинували у тимчасовому пункті вакцинації, який відкрили на території храму Пресвятої Трійці (УГКЦ) у селищі Микулинці. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва, пише Суспільне

За її словами, щеплення проводили 4 видами вакцин : AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer та Moderna.

На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинаціїТернопільська ОДА

Відкрили пункт вакцинації за ініціативи пароха церкви отця Євгена Влоха. За його словами мобільна бригада медиків, що проводила щеплення, розташовувалась у катехитичному будинку.

На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинаціїТернопільська ОДА

 

“Щоб ви могли захистити себе і своїх рідних – не бійтеся вакцинуватися. У Святому Письмі є момент у Книзі Сираха 38 глава, де Господь каже: “Я сотворив лікаря, будете шанувати його між собою”. Ми священники заохочуємо завжди людей сповідатися і причащатися, але також, коли настає такий важкий момент, то ми просимо не боятися. Не бійтеся вакцинуватися, щоб ви могли захистити себе”, – каже о. Євген.

Прийшла вакцинуватися жителька смт. Микулинці Надія.

“Це необхідно. Це є не тільки особисте, треба думати про ближнього, щоб не заразити іншу людину, бо ми ходимо і спілкуємося із людьми. Це моє остаточне рішення. Україна у небезпеці і все залежить від нас”, – каже Надія.

На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинаціїСуспільне Тернопіль

Жителька смт. Микулинці Надія

Сімейна лікарка Микулинецької АЗПСМ Мар‘яна Богоніс каже, що за першу годину центру вакцинації, щепили 20 людей:

“Хто з родичів вакцинувався, то інші вже йдуть на вакцинацію. Люди, які мають супутні захворювання, вони є у групі ризику. Не всі розуміють, що їм потрібно вакцинуватися. Вони думають, що їхнє супутнє захворювання – це є протипоказ для вакцинації. Ми з ними спілкуємося. Багато вже вакцинували із супутніми захворюваннями. Сподіваємося, що і далі люди будуть вакцинуватися. Бачимо, що вакциновані люди, якщо захворіють, то легше переносять хворобу”.

На Тернопільщині поблизу храму відкрили тимчасовий пункт вакцинаціїТернопільська ОДА

Сімейна лікарка Мар‘яна Богоніс

Нагадаємо, у Тернопільській області щепили 6 859 осіб від COVID-19 за минулу добу. Першою дозою за минулу добу вакцинували 1 571 особу, другою дозою – 5 288. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 543 762 особи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *