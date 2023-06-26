22:43 | 26.06.2023
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У Тернопільському районі надзвичайники рятували корову

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22 червня о 21:46 до Служби порятунку «101» надійшла інформація про необхідність надання допомоги у с. Росохуватець Підволочиської ТГ Тернопільського району. За попередніми даними, під час випасання, з обривистого берега в річку впала корова і не може самостійно вибратись. На місце виклику прибув черговий караул 20-ї державної пожежно-рятувальної частини та за допомогою спорядження (автомобільних буксирувальних тросів та пожежних рукавів) і підручних засобів витягли корову на тверду поверхню.

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