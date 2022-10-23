Спирт Альфа купити

До купівлі етанолу марки Альфа слід ставитисьмаксимальна відповідально. Така обережність пов’язана із появою великої кількості недобросовісних підприємств, які прагнуть реалізувати низькоякісний продукт за привабливою ціною. В такому продукті можуть міститися небажані компоненти, які шкідливі для організму людини та можуть викликати інтоксикацію.

Специфічні особливості етилового спирту Альфа

Цей вид етанолу належить до класу органічних сполук з особливими смаковими та ароматними властивостями. Цей напій визнаний не шкідливим для оточення, тому може бути використаний у різних галузях народного господарства. Із спирту цієї марки виготовляють преміальний алкоголь, який наділений м’яким смаком та ненав’язливим ароматом. Такі напої коштують недешево, але їх ціна повністю виправдана високою якістю.

Спирт Альфа – якісно очищений: у цьому напої кількість шкідливих речовин мінімальна, тому його активно застосовують у медицині в якості антисептику. Також він знайшов своє застосування у фармації, де він додається у лікарські засоби. Цей вид етанолу являється активним інгредієнтом у кулінарії та кондитерській справі. Він надає стравам особливих смакових якостей.

Виготовлення етанолу

Для виробництва спирту Альфа використовуються натуральні рослинні компоненти. Цими інгредієнтами являються: пшениця, жито та різноманітні зернові суміші. Увиробничій технології застосування картоплі непередбачено. Завдяки цьому кількість небажаних речовин у готовому продукті мінімальна. Для кращого розуміння наведемо відсотковий показник кількості метанолу у спирті Альфа – він складає 0,003%. Цей же параметр для спирту класу Люкс складає 0,03%, тому спирт Альфа вважається більш якісним та безпечним.

Виробництво етилового спирту проходить у декілька етапів:

1. Відбір потрібної сировини та її очистка від сміття,пилу, сторонніх домішок.

2. Підготовка сусла для подальшого бродіння.

3. Перегонка отриманого продукту на ректифікаційнихколонах.

4. Фільтрація напівсирого етанолу за допомогою механічної системи.

Для покращення якості очищення на механічні фільтри можуть встановлюватися спеціальні насадки зі срібла. Вони скорочують відсотковий вміст сивушних олій в одержаному напої. Перед випуском до реалізації отриманий спирт проходить ряд лабораторних випробувань, які дозволяють підтвердити високу якість товару. Відвантаження продукції кінцевому споживачеві відбувається у супроводі необхіднихсертифікатів, які допомагають впевнитися в оригінальності етилового спирту Альфа.

Купівля спирту Альфа оптом та вроздріб

Замовники можуть придбати спирт Альфа у будь-якому необхідному обсязі. Запаси товару на складі регулярно поповнюється новими надходженнями. Завдяки цьому заявки клієнтів виконується швидко та якісно переваги купівля етанолу Альфа полягають у наступному:

• висока якість товару яка підтверджена необхідними сертифікатами;

• сучасний виробничий процес на модернізованомуобладнанні;

• вигідні знижки для постійних клієнтів та великих замовників;

• своєчасна доставка замовлень за вказаним за вказаною адресою;

• безкоштовні консультації за вказаним телефоном;

• зручний спосіб оплати.

Для оформлення заявки потрібно перейти на офіційний сайт постачальника. У відповідній формі потрібно вказати бажану кількість етилового спирту Альфа. Кінцевому споживачеві етанол постачається у пластмасових ємностяхрізного об’єму.

Тара виготовлена з безпечної пластмаси, яку дозволяється використовувати у харчових цілях. Цей матеріал не взаємодіє із вмістом, а також не впливає на його якість і параметри. Завдяки цьому етиловий спирт у пластмасових баклажках можна перевозити на великі відстані без втрати фізико-хімічних характеристик продукту.

Доставка продукції можлива всією територією України вобумовлені строки. Для оплати можна використати будь-який зручний спосіб. Покупець може розрахуватися за товар при одержанні продукції або здійснити передплату на вказані реквізити.