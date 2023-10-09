Євген Флиста — перший капелан в Тернопільській області з військовим званням

Його офіційно призначили працювати в складі Збройних сил України в лютому цього року. Каже, капеланство — це присутність Бога для військових. Про своє призначення розповів Суспільному.

Шлях до служби військовим священником в Збройних силах зайняв 8 років. Уперше вирушив на схід з волонтерською допомогою — віз ліки для важкохворих дітей. Зараз його завдання — турбота про військових.

“Капеланство — це присутність Бога через людину, через священнослужителя для всіх військовослужбовців. Водночас Закон України, Конституція України чітко говорить, що кожна особа, кожен громадянин України, також і військовослужбовець мають право на свободу совісті та віросповідання. Тому відповідно до цього створили Закон “Про військове капеланство”, щоб ми могли служити українському воїну там, де він служить”.

Капелан турбується також і про рідних бійців. Так, цьогоріч до Дня захисту дітей організував поїздку до Зарваниці. А на свято Миколая відвідав сім’ї військових з подарунками.

“Були різні діти, від одного рочку і до 15 років. Ми їздили до тих родин, в яких була ще свіжа рана. В один момент дівчинка сказала: “А знаєте, де мій татко?” Кажу: “А де твій татко?” “А він там, на небі, він по рації каже своїм побратимам, як захищати своїх діточок. Правда, мій татко найкращий?”

Аби стати офіцером капеланської служби Євген Флиста шість тижнів навчався у Військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка. Він — серед перших його випускників. Вивчали тактику бою, звʼязок, виживання й тактичну медицину.

У своєму архіві священник зберігає світлини з перших навчань українських капеланів у Німеччині. Їх тренували військові капелани зі США.

Євген Флиста говорить, найцінніше для нього — бути потрібним для військових.

“Найбільше бережу в собі прості слова, які промовляє боєць: “Ось пішов мій капелан”. Справжньою нагородою є те, що вони кажуть “мій капелан”. Тобто, людина, якій довіряю, з якою безпечно, яка приносить благословення і в час війни, яке в нелюдських обставинах можу отримати”.