Для пошуку надійного постачальника етанолу на ринкуалкоголю потрібно немало часу. Нерідко трапляється так,що недобросовісні учасники ринку реалізують низькоякісний спирт за низькою ціною. Через це потрібно проявляти підвищену увагу, коли ви збираєтесь спирт Люкс купити у маловідомої компанії. Для замовлення краще звертатися до надійних постачальників, які мають змогу надати на свою продукцію необхідні сертифікати якості. Ще одним показником оригінальності спирту являється наявність обов’язкових етикеток на пакуванні.

Специфіка спирту марки Люкс

Етанол цього сорту є шкідливим для оточуючого середовища, а тому його активно застосовують у різних галузях народного господарства. Це активний компонент у кондитерській справі, де його додають у різноманітні страви для покращення їх смакових властивостей. Також етиловий спирт використовується у хіміко-фармацевтичний промисловості для виготовлення лікарських препаратів длязовнішнього застосування Але найголовніше призначення спирту Люкс – це виготовлення преміального алкоголю із м’яким смаком та ледве помітним ароматом.

Етиловий спирт може застосовуватися в медичній галузі. Там він виконує роль антисептика. Через високу концентрацію діючої речовини треба бути обережними – на шкірних покривах може з’явитися подразнення та сухість. Етанол – важливий компонент у різноманітних настоянкахта розтираннях, які можна придбати в аптеці.

Як виготовляється етанол

Для виробництва спирту Люкс потрібні зернові культури,картопля та овочі зі збільшеним вмістом крохмалю та цукру.Перший етап виробничого циклу полягає у перевірці на відповідність відібраної сировини. Із зернових культур видаляються частинки сміття та сторонні домішки. Длявиготовлення спирту Люкс використовуються тільки харчові сорти злаків.

Виробництво продукту побудовано на технології природного бродіння. Цей процес організований у великих чанах із додаванням спеціальних дріжджів. Для перегонки проміжного продукту використовуються ректифікаційніколони. Одержаний напій пропускається крізь механічні фільтри з вугільними елементами.

Така система дозволяє швидко та якісно видалити зі спиртушкідливі речовини, які можуть пагубно впливати на людський організм. В процесі очищення на фільтри можуть встановлюватися додаткові срібні пластини, які зменшують відсотковий вміст сивушних олій, альдегідів та ефірів у складі продукту.

Реалізований етанол у повному обсязі задовольняє норми державних стандартів. Перед випуском у реалізацію спирт Люкс проходить ряд лабораторних тестувань, які дозволяють підтвердити його якість. За результатами перевірки на товар видається сертифікат, з яким кожний споживач може ознайомитися особисто.

Переваги етилового спирту Люкс

Замовляти цей сорт етанолу вигідно за таких причин:

• сертифікована якість товару;

• доступна вартість;

• вигідні знижки для постійних покупців;

• індивідуальний підхід до клієнтів;

• швидке виконання замовлень;

• своєчасна доставка.

Спирт Люкс постачається безпосередньо від виробничого концерну, тому у його вартості відсутня додаткова націнка.Співробітники відділу продажів намагаються сформувати для клієнтів максимально вигідний прайс-лист відповідно до ринкової ситуації. Інформація щодо ціни спирту регулярно оновлюється. Всі дані щодо вартості та асортименту товару представлені на офіційному сайті компанії і доступні всім відвідувачам.

Замовлення спирту Люкс оптом та вроздріб

Придбати етанол можна у будь-якому обсязі. Упостачальника є достатній товарний запас для швидкого та якісного виконання замовлень різної складності. Оптові клієнти отримують додаткові знижки в ціні. Вигідні привілеї діють і для постійних покупців, які можуть одержати право на першочергове відвантаження товару.

Етиловий спирт постачається кінцевому споживачеві в тарі із екологічної пластмаси. Ця упаковка не реагує на продуктта зручна при перевезенні. Вона має компактний розмір та економічну форму. Харчовий пластик не впливає на якість напоїв, тому продукцію без проблем можна перевозити на будь-які відстані без втрати їх споживчих властивостей.

Замовити спирт Люкс оптом та вроздріб можна із будь-якого регіону України. Виконання замовлення відбувається в обумовлені терміни. Для оплати можна скористатися будь-яким зручним способом – внести готівку під час одержання товару або розрахуватися шляхом передплати за вказаними реквізитами.