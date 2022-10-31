17:20 | 31.10.2022
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Новини Тернополя 

Тернополянин продав Ураїнський прапор за 69 тис. доларів

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Віктор Гевко з Тернополя продав за 69 000 доларів Український прапор.
Прапор  із підписами Президента України, генерала Залужного, Пташки, захисників «Азов сталі» вдалось вчора продати на аукціоні в підтримку ЗСУ!

– Це просто неймовірно, щоразу коли я піднімав ставку я невірив своїм вухам! Прапор придбала українська сімя, вона із Івано-франківська він із Харкова. І це дуже символічно. Повага таким людям! Слава Україні! – пише Віктор Гевко у мережі Фейсбук.

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