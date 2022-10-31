Тернополянин продав Ураїнський прапор за 69 тис. доларів

Віктор Гевко з Тернополя продав за 69 000 доларів Український прапор.

Прапор із підписами Президента України, генерала Залужного, Пташки, захисників «Азов сталі» вдалось вчора продати на аукціоні в підтримку ЗСУ!

– Це просто неймовірно, щоразу коли я піднімав ставку я невірив своїм вухам! Прапор придбала українська сімя, вона із Івано-франківська він із Харкова. І це дуже символічно. Повага таким людям! Слава Україні! – пише Віктор Гевко у мережі Фейсбук.