Біля Тернополя перекинувся рейсовий автобус з людьми

29 жовтня о 18:05 на номер екстреного виклику «101» надійшло повідомлення про ДТП: поблизу сел. Великі Бірки Великобірківської ТГ Тернопільського району перекинувся рейсовий автобус сполученням «Кам’янець-Подільський – Тернопіль».

На місце події негайно вирушило чергове відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та працівники оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники надають домедичну допомогу потерпілим, а також допомагають працівникам бригад ЕМД.

За попередньою інформацією, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди зазнали травмування 6 осіб (з них 1 дитина). Усі пасажири (16 осіб) деблоковані з салону автобуса до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.