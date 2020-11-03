Ставки на популярные киберспортивные дисциплины

Киберспорт стремительно набирает популярность: помимо онлайн, проводится все больше оффлайн турниров, порой собирающих команды со всего мира — причем призовой фонд в них может составлять от 1 млн долларов. Хотя из-за карантина многие события пришлось отменить, киберспорту в целом он пошел на пользу — значительно увеличилось число как игроков, так и зрителей. Не остались в стороне и букмекеры: из-за отмены спортивных чемпионатов и турниров в марте-апреле они значительно увеличили число киберспортивных событий в линиях, к тому же расширили для них роспись. Кстати, обратите внимание, что сейчас БК предлагают большой выбор бонусов и акций для пользователей, в том числе новых: например, промокод Винлайн принесет новому клиенту фрибет на 1000 рублей.

Чтобы с успехом ставить на киберспортивные события, нужно хорошо знать правила конкретной игры, а также сильные и слабые стороны команд. Также нужно учитывать ряд характерных для игры особенностей. Рассмотрим их ниже.

Общие советы

Ряд правил, которые касаются любой дисциплины:

Тип игры — онлайн или LAN, то есть в специальном турнирном зале. В первом случае, то есть играя из дому, игроки чувствуют себя спокойнее и расслабленнее; с другой стороны, внутрикомандное общение по онлайн связи часто обеспечивает худшую коммуникацию, чем беседа вживую. Тут важно знать, в каких условиях команда работает более продуктивно.

Если игра проходит в рамках оффлайн-турнира, важно, является ли команда местной или приезжей — смена часового климата и непривычная еда могут привести к падению результативности.

В онлайн турнирах огромную роль играет качество интернета у участников. Если один игрок несколько раз прерывает соединение, шансы команды значительно падают.

Состав команды. Появление новых игроков, и стало быть, несыгранность может ослабить коллектив. Отслеживать такие новости можно на тематических сайтах или в социальных сетях клуба.

Удобные и неудобные условия игры — например, команда может показывать блестящие результаты на одних типах карт и провальные на других.

Конечно, как и в классическом спорте, важно отслеживать результаты последних матчей команды. Напоминаем, что на сайте bet-codes.net вы найдете промкоды для многих БК, предлагающих киберспортивные ставки.

League of Legends

Предматчевая аналитика проводится на основе общих правил. Для ставок в Лайве обращайте внимание на такие факторы:

Выбор персонажей игроками (проводится перед началом игры). Каждый персонаж имеет специальные свойства — и то, насколько гармонично подобрана «виртуальная команда», нередко становится решающим фактором. Сюда же входит выбор «контрпика», то есть персонажа, максимально неудобного для противников.

Блокировка персонажа. Противники команды могут заблокировать ряд персонажей соперника, что тоже определяет баланс сил.

Уничтожение первой башни. Команда, первой разрушившая башню и запустившая на территорию миньонов, часто получает ощутимый перевес.

Учитывайте и стратегию команды — некоторые предпочитают делать упор на «лесников», копящих золото.

Overwatch

Игра является очень динамичной, поэтому предпочтительны ставки в Лайве — к тому же роспись для них шире, чем для Прематча. Разумеется, при этом желательно лично следить за ходом соревнования, чтобы отслеживать форму игроков.

Перед тем как делать ставки, уточните, на каком патче проходит игра. Затем проверьте статистику, что узнать, какие результаты показывали команды на таких патчах.

Не рискуйте крупными суммами — для игры характерны резкие повороты и камбэки, которые невозможно предугадать даже по ходу игры.