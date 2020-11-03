21:07 | 3.11.2020
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Бізнес-Погляд 

Коронавирус и казино: изменения в гемблинге на мировом уровне 

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Пандемия коронавируса негативно сказалась на рынке гемблинга. Многие операторы значительно потеряли в своих доходах, так как интерес клиентов упал. Однако есть и положительные моменты. 

Антикризисные меры

Чтобы вернуть интерес игроков к азартным развлечениям, онлайн-площадки разработали антикризисные меры. В первую очередь, была разработана выгодная бонусная система. Она направлена на то, чтобы игроки первое время могли делать ставки с минимальными финансовыми вложениями и рисками. Например, бонусная система казино Pokermatch включает в себя промокод Покерматч. Это купон, который при активации гарантировано дает бонус: 

  • надбавка на депозит;
  • страховка ставки; 
  • кэшбэк; 
  • фриспины.

 

Бонусная политика казино также включает приветственное поощрение для новых клиентов. Как правило, это бесплатные ставки, которые позволяют освоиться на гэмблинг-площадке. В условиях карантина игроки как никогда рады бонусам за регистрацию. Ведь с помощью них можно совершенно бесплатно весело провести время за слотами. 

Актуальная ситуация на рынке 

В условиях коронавируса, гемблинг-сфера понесла наименьшие убытки, если сравнивать с беттингом. Согласно источнику ua1.com.ua, сейчас она переживает одновременно и подъем, и небывалый спад. 

В период пандемии значительно увеличился трафик онлайн-казино. Люди оказались заперты дома и искали способы, как развлечь себя. Азартные игры помогает отвлечься от тяжелых мыслей и тревожной обстановки вокруг, весело и интересно провести время даже находясь дома. 

Также на большие объемы трафика повлиял тот факт, что букмекерские конторы из-за отсутствия спортивных мероприятий практически прекратили свою деятельность.

Несладко пришлось наземным игорным заведениям. Они были вынуждены закрыться на карантин, из-за чего потерпели большие убытки. Некоторые из них, чтобы оставаться на плаву, перешли на работу в онлайн-формате. 

Рост лудомании в условиях карантина 

Многие эксперты опасались, что в связи с карантином во многих странах будет наблюдаться рост лудомании. Однако ученые Лондонского университета провели исследование. По его результатам, в Англии тенденция к повышению активности в азартных играх отсутствует. Активность игроков увеличилась всего на 4%. 

Швеция также вступила в ряды тех стран, где пандемия коронавируса стало поводом для уменьшения депозитов в онлайн-казино. Местные операторы потеряли ряд клиентов.

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