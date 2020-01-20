Стоит ли освежать интерьер светодиодными люстрами

В последнее время лампочки накаливания постепенно уходят на второй план. Им на смену, как и энергосберегающим лампочкам, приходят led-лампы. Они являются новым этапом на пути к тому, чтобы создать лучшее освещение в доме. Потребители с каждым годом все чаще покупают светодиодные люстры на потолок. Светодиодные лампочки обеспечивают более приятный свет в комнате, большую функциональность и имеют множество других положительных качеств, благодаря которым их применяют в помещениях намного чаще, чем классические лампочки.

Достоинства светодиодных люстр

Помимо того, что лампочки в светодиодных люстрах могут изменять цвет освещения, у них есть и множество других достоинств:

большая яркость;

меньший расход электроэнергии;

лампочки не нагреваются;

светодиоды не тускнеют.

В среднем, срок эксплуатации светодиодной люстры составляет от 10 лет (в часах – не менее 10 тысяч часов). После того, как завершается срок службы, они могут служить еще долгие годы. При этом отдельные лампочки не тускнеют. Их достаточно просто прикрепить на потолок, подгоняя под определенный тип навесных конструкций.

Как выбрать люстру

Для того чтобы подобрать идеальный тип led светильника, достаточно выбрать такую модель, которая подойдет под интерьер комнаты. Также можно остановиться на том типе светодиодной люстры, которая сочетается с внешним видом потолка – натяжного или навесного, в зависимости от сделанного ремонта. Если вы хотите установить люстру на обычный потолок, на котором наклеены обои – это не составит труда. Достаточно выбрать подходящий тип крепежа, и светодиодная люстра будет освещать вашу комнату, даря приятный свет, долгие годы. Вы можете остановиться на таком светильнике, который оснащен пультом для переключения мощности освещения. Намного проще осуществлять управление светодиодной лампой таким образом. При этом можно выбирать различный свет – потолочная конструкция будет радовать вас голубым либо желтым свечением.

Нюансы

В основном, такие светодиодные люстры отличаются простотой в установке и компактными размерами. Вы больше не столкнетесь с хрупкими колбами, которые страшно уронить. При включении или выключении лед светильника не нужно ждать, пока лампочки нагреются или погаснут. Перед покупкой светодиодной люстры не забудьте определиться с тем, для какой цели вы выбираете осветительный прибор. Или это будет основной источник освещения, либо вы выбираете красивый элемент декора. Благодаря новинкам на рынке осветительных приборов вы сможете выбрать такой современный предмет, который соединит в себе несколько функций – красоту и функциональность в одном флаконе.

Установка люстры на потолок

Монтаж светодиодного светильника подобного рода не отличается от установки классической люстры на потолок. Перед тем, как приобрести изделие, не забудьте проверить наличие полного комплекта для монтажа и дальнейшего использования – крепежных деталей, пульта, плафона и так далее. Также должна быть проверена исправность каждого элемента светодиодного изделия.

Первым этапом установки является прикручивание к потолку (натяжному или любому другому) планки и болтов с гайками, которые являются крепежным элементом для самой люстры.

После того, как эти элементы установлены на потолок, нужно проверить целостность проводки. Если все в порядке, останется прикрепить осветительный прибор, проверить его работоспособность и наслаждаться новым и приятным светом в выбранной комнате.