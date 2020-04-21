Сучасний погляд на елегантну італійську моду від Armani Jeans

Armani Jeans – це одна з найпопулярніших лінійок модного дому Giorgio Armani S.p.A. Остання компанія була заснована італійським дизайнером Джорджо Армани. З 1975 року він під власним брендом створює справжні витвори мистецтва, які представляють на Тижнях моди у європейських столицях. Його прихильниками є відомі зірки Голлівуду. Здається, що цей італійський бренд не потребує зайвої реклами.

Armani Jeans є більшим молодим та незвичайним модним утворенням. Його концепція відрізняється від основних принципів модного будинку. Моделі Armani Jeans просякнуті сучасністю та свіжими рішеннями. Цей новий погляд на досить усталену та стриману італійську моду. Починаючи з 80-х років, його вироби активно купують у всьому світі. Адже кожен модник хоче відпочити від ділових, стриманих костюмів, і інколи вдягти простий, зручний одяг.

Далі ми більше детально розкриємо всі секрети популярного молодіжного бренду Armani Jeans. Чому він став відомим? Що вирізняє його з поміж інших?

5 причин, чому обирають вироби Armani Jeans?

Стильні рішення для сучасних людей, які люблять експерименти з власним іміджем. Це моделі для тих, хто для неформальних зустрічей хоче обрати простий та зручний лук. Універсальність та функціональність моделей для повсякденного життя. Шопінг, зустріч з друзями, побачення – для всіх подібних цілей ідеально речі Armani Jeans . Оригінальні принти, яскраві кольори, лаконічні фасони. Це можливість розкрити індивідуальність за допомогою різних поєднань речей. Комбінація простих форм та актуальних модних трендів. Нічого зайвого та ніякого епатажу, лише те, чого так потребує сучасна людина. Максимальний комфорт у повсякденному житті. Легкі силуети, м’які тканини, фасони, що не заважають вільно рухатися.

Саме завдяки цьому, колекції Armani Jeans користуються широким попитом. Їх активно купують у фірмових магазинах по всьому світу.

Запуск Armani Jeans: з чого усе починалося

Як окрема марка одягу, Armani Jeans з’явився в 1981 році. Головна ідея полягала у тому, щоб створити підбренд, який буде випускати виключно моделі з деніму. Її запропонував Серджіо Галіотті – товариш та діловий партнер Джорджо Армані.

Вибір деніму був невипадковий. Адже саме в той період ця тканина та продукція з неї набирали шаленої популярності. Джинси почали носити усі: від підлітків до дорослих. А використання у назві приставки Jeans виключало будь-які питання, які самі моделі представляє бренд.

І хоча на початку Серджіо Галіотті і Джорджо Армані думали про перейменування основного бренду, остаточне рішення було єдиним – потрібен новий продукт і нове ім’я для нього.

Перші колекції Armani Jeans

Вже після виходу пілотної лінійки бренду стало чітко зрозуміло, що вона зовсім не схожа на все те, що до цього створював Джорджо Армані. Особливої уваги заслуговували нестандартні моделі джинс. Вони повністю відрізнялися від того, що раніше пропонувалося користувачам. Базові моделі відійшли на другий план. Їх місце активно заполонили оригінальні та стильні вироби, що гарно підкреслювали фігуру.

Можна впевнено сказати, що італійський дизайнер дав можливість у повсякденному житті виглядати стильно та модно. При цьому колекції відрізнялися високою якістю матеріалів та ідеальною технікою пошиву. Армані наголошує, що навіть для повсякденного одягу не треба робити виключень. Якість, матеріали та сучасні технології актуальні для будь-яких моделей.

Що зараз випускається під лейблом Armani Jeans?

Якщо на початку свого існування, бренд випускав всього лише декілька моделей одягу, то зараз його асортимент значно розширився. Тепер від Armani Jeans можна придбати стильний жіночий та чоловічий одяг, взуття, модні аксесуари. Ці моделі дозволяють створювати гармонічні повсякденні аутфіти в спортивному та кежуал стилях.

Armani Jeans надає можливість носити брендовий одяг, взуття та аксесуари, що мають доступний цінник. Лінійка дійсно є більш бюджетною, в порівнянні з іншими напрямами італійського бренду.

Як сказав в одному з інтерв’ю Джорджо Армані, він створює моду, яку носять. І ці слова прямо відображають концепцію Armani Jeans. Це ті речі, які ми бачимо не тільки на модних показах. Вони є невід’ємною частиною нашого повсякденного життя.