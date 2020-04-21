21 квітня, 21.00: на Чортківщині підтверджено нові випадки захворювання

За результатами обстеження на Чортківщині підтверджено нові випадки захворювання. Про це повідомляє Чортківська районна рада.

Станом на 21 квітня 2020 року по Чортківському району лабораторно зафіксовано ще 2 нових випадки захворювання на COVID-19. Це мешканці Чортківсього району. Дані особи інфікувалися від свого родича з іншого району, котрий у них гостював, джерелом інфекції якого виявилось сімейне вогнище. Однак на той момент чоловік про це не знав.

Хворі перебувають на самоізоляції вдома. На даний час госпіталізації не потребують. Всього людей, по Чортківському району, що захворіли на COVID-19 – 24.

Будьте обережні, регулярно мийте руки, уникайте контактів, тримайте дистанцію. А при кашлі чи чханні прикривайте рота й носа паперовою серветкою, яку потім треба викинути. Якщо серветки немає, не прикривайте обличчя долонею, пам`ятайте, що правильно буде чхати у згин ліктя. Разом ми зможемо зупинити ланцюжок інфікування та перемогти COVID-19.



