19:11 | 20.08.2020
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Бізнес-Погляд 

Симптоми і профілактика молочниці

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Молочниця – це проблема про яку, здається, чули всі жінки, проте, зіткнувшись з нею, все почуте відразу забувається, з’являється легка паніка і нерозуміння, як діяти. Печіння, що створює неприємний дискомфорт – це не єдиний симптом, який свідчить про присутність молочниці. 

Що викликає молочницю?

Основна причина молочниці – зниження імунітету під дією різних факторів.

Молочниця в основному може бути викликана:

  • антибіотиками;
  • стресом;
  • частими статевими актами;
  • алергією на пральний порошок або гігієнічні прокладки;
  • невідповідними для інтимної гігієни засобами;
  • гормональною контрацепцією.

Вищезазначені фактори впливають на мікросередовище піхви – підвищується співвідношення грибка в піхві. В нормі в піхві жінки кисле середовище становить приблизно 70% від мікросередовища, в свою чергу, інші 30% – це різні грибки. Коли цей баланс порушується, – співвідношення грибків збільшується та з’являється молочниця.

Симптоми молочниці

Молочницю можна розпізнати за такими симптомами:

  • виражений свербіж в інтимній зоні;
  • печіння в області піхви;
  • хворобливі відчуття навколо входу в піхву;
  • невеликий набряк статевих губ;
  • густі білі або жовтуваті виділення, які нагадують творог;
  • виділення зі специфічним запахом;
  • болі під час статевого акту;
  • почервоніння статевих губ;
  • болі при сечовипусканні.

Як лікувати молочницю?

Щоб вилікувати молочницю, слід звернутись до лікаря-гінеколога, який порадить найбільш відповідний і ефективний засіб саме в Вашому випадку. У майбутньому, якщо молочниця з’явиться знову, Ви вже будете знати, як діяти. 

Чи заразна молочниця?

Так, проте важливо брати до уваги, що грибок знаходиться в кожному організмі, однак він не активний. Схоже на вірус герпесу – майже у кожного цей вірус присутній в організмі, однак активізується тільки при зниженні імунітету.

Захворювання може передаватися статевим шляхом. Хоч у чоловіків симптоми з’являються рідко, однак вони можуть бути переносниками захворювання. Це означає, що, коли Ви одужаєте, на статевому члені чоловіка може залишитися активна грибкова інфекція, а значить, під час наступного інтимного контакту Ви знову піддаєте себе ризику повторного зараження. Саме тому слід проконсультуватись з спеціалістом даного профілю. 

У МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» працюють лише кваліфіковані лікарі-гінекологи з величезним досвідом роботи. Лікування призначається індивідуально для кожного пацієнта, опираючись на особливості організму. 

За детальною інформацією телефонуйте за номером (0352) 52 52 52 !

 

м. Тернопіль, вул. С. Качали,5 

просп. С.Бандери,41

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