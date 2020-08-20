Симптоми і профілактика молочниці
Молочниця – це проблема про яку, здається, чули всі жінки, проте, зіткнувшись з нею, все почуте відразу забувається, з’являється легка паніка і нерозуміння, як діяти. Печіння, що створює неприємний дискомфорт – це не єдиний симптом, який свідчить про присутність молочниці.
Що викликає молочницю?
Основна причина молочниці – зниження імунітету під дією різних факторів.
Молочниця в основному може бути викликана:
- антибіотиками;
- стресом;
- частими статевими актами;
- алергією на пральний порошок або гігієнічні прокладки;
- невідповідними для інтимної гігієни засобами;
- гормональною контрацепцією.
Вищезазначені фактори впливають на мікросередовище піхви – підвищується співвідношення грибка в піхві. В нормі в піхві жінки кисле середовище становить приблизно 70% від мікросередовища, в свою чергу, інші 30% – це різні грибки. Коли цей баланс порушується, – співвідношення грибків збільшується та з’являється молочниця.
Симптоми молочниці
Молочницю можна розпізнати за такими симптомами:
- виражений свербіж в інтимній зоні;
- печіння в області піхви;
- хворобливі відчуття навколо входу в піхву;
- невеликий набряк статевих губ;
- густі білі або жовтуваті виділення, які нагадують творог;
- виділення зі специфічним запахом;
- болі під час статевого акту;
- почервоніння статевих губ;
- болі при сечовипусканні.
Як лікувати молочницю?
Щоб вилікувати молочницю, слід звернутись до лікаря-гінеколога, який порадить найбільш відповідний і ефективний засіб саме в Вашому випадку. У майбутньому, якщо молочниця з’явиться знову, Ви вже будете знати, як діяти.
Чи заразна молочниця?
Так, проте важливо брати до уваги, що грибок знаходиться в кожному організмі, однак він не активний. Схоже на вірус герпесу – майже у кожного цей вірус присутній в організмі, однак активізується тільки при зниженні імунітету.
Захворювання може передаватися статевим шляхом. Хоч у чоловіків симптоми з’являються рідко, однак вони можуть бути переносниками захворювання. Це означає, що, коли Ви одужаєте, на статевому члені чоловіка може залишитися активна грибкова інфекція, а значить, під час наступного інтимного контакту Ви знову піддаєте себе ризику повторного зараження. Саме тому слід проконсультуватись з спеціалістом даного профілю.
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