Симптоми і профілактика молочниці

Молочниця – це проблема про яку, здається, чули всі жінки, проте, зіткнувшись з нею, все почуте відразу забувається, з’являється легка паніка і нерозуміння, як діяти. Печіння, що створює неприємний дискомфорт – це не єдиний симптом, який свідчить про присутність молочниці.

Що викликає молочницю?

Основна причина молочниці – зниження імунітету під дією різних факторів.

Молочниця в основному може бути викликана:

антибіотиками;

стресом;

частими статевими актами;

алергією на пральний порошок або гігієнічні прокладки;

невідповідними для інтимної гігієни засобами;

гормональною контрацепцією.

Вищезазначені фактори впливають на мікросередовище піхви – підвищується співвідношення грибка в піхві. В нормі в піхві жінки кисле середовище становить приблизно 70% від мікросередовища, в свою чергу, інші 30% – це різні грибки. Коли цей баланс порушується, – співвідношення грибків збільшується та з’являється молочниця.

Симптоми молочниці

Молочницю можна розпізнати за такими симптомами:

виражений свербіж в інтимній зоні;

печіння в області піхви;

хворобливі відчуття навколо входу в піхву;

невеликий набряк статевих губ;

густі білі або жовтуваті виділення, які нагадують творог;

виділення зі специфічним запахом;

болі під час статевого акту;

почервоніння статевих губ;

болі при сечовипусканні.

Як лікувати молочницю?

Щоб вилікувати молочницю, слід звернутись до лікаря-гінеколога, який порадить найбільш відповідний і ефективний засіб саме в Вашому випадку. У майбутньому, якщо молочниця з’явиться знову, Ви вже будете знати, як діяти.

Чи заразна молочниця?

Так, проте важливо брати до уваги, що грибок знаходиться в кожному організмі, однак він не активний. Схоже на вірус герпесу – майже у кожного цей вірус присутній в організмі, однак активізується тільки при зниженні імунітету.

Захворювання може передаватися статевим шляхом. Хоч у чоловіків симптоми з’являються рідко, однак вони можуть бути переносниками захворювання. Це означає, що, коли Ви одужаєте, на статевому члені чоловіка може залишитися активна грибкова інфекція, а значить, під час наступного інтимного контакту Ви знову піддаєте себе ризику повторного зараження. Саме тому слід проконсультуватись з спеціалістом даного профілю.

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