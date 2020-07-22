14:30 | 22.07.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Оновлять схеми дорожнього руху на найбільших перехрестях Тернополя

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Схему організації дорожнього руху планується оновити за адресами:

 Влаштування транспортної розв’язки в одному рівні кільцевого типу на вул.Митрополита Шептицького – вул.Оболоня- вул.Білогірська;

 тимчасова (експериментальна) організація дорожнього руху на вул. Оболоня та вул. Митрополита Шептицького;

 на перехресті вулиць 15 Квітня- В.Стуса- Київська;

 на перехресті вулиць 15 Квітня- Братів Бойчуків;

 на перехресті вул.М.Карпенка- вул.В.Винниченка- вул.С.Будного;

 на перехресті вул.Р.Купчинського- Академіка Корольова- дороги в с.Байківці;

 на перехресті вулиць 15 Квітня- бульвар Куліша (з влаштуванням світлофорного об’єкта);

 на перехресті проспект С.Бандери- вул.Є.Коновальця- вул.Слівенська;

 на вул.Білецькій (ділянка від вул.С.Наливайка до житлового будинку за адресою вул.Білецька,36а)

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