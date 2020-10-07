Текстильная продукция для дома: как выбрать

Домашний текстиль можно условно разделить на 4 большие группы. К первой относятся изделия из натуральных тканей, получаемых из хлопка, льна, бамбука, шерсти или шелка. Полотна отлично впитывают влагу и прекрасно пропускают воздух. Они в приоритете у аллергиков и людей, ценящих натуральную продукцию. Поэтому именно такому составу отдает предпочтение компания Penelope, специализирующаяся на изготовлении высококачественного текстиля для дома. В продукции воплощены желания самых требовательных клиентов. Товар красивый, комфортный и абсолютно безопасный, подтверждением чему являются сертификаты качества.

Ко второй группе относятся искусственные полотна, для производства которых применяется натуральная целлюлоза в сочетании с химическим соединением. В результате получаются такие ткани, как ацетат и вискоза. Третья группа представлена синтетическим текстилем, полученным химическим путем. Несмотря на высокую прочность и насыщенность цвета, ткань имеет явные минусы – аллергенность и «парниковый эффект». Поэтому больше отдают предпочтение четвертой группе – смесовым материалам. Благодаря сочетанию натуральных и искусственных или синтетических нитей удается убирать явные минусы и улучшать эксплуатационные свойства.

Несмотря на такую вариативность, в приоритете у покупателей находится натуральный текстиль для дома https://penelopebedroom.com.ua/. Хотя он стоит не дешево, но в эксплуатации демонстрирует отменные результаты. Это обеспечивает сохранение здоровья и хорошее самочувствие домочадцев, а в особенности детей.

Что учитывают при выборе

Домашний текстиль – это широкая группа товаров, используемых в быту. К ним относятся: полотенца, постельные принадлежности, подушки, одеяла, мебельная обивка и многое другое.

Чтобы правильно подобрать продукцию, необходимо учитывать следующие моменты:

отдавайте предпочтение проверенным производителям – при выборе из ассортимента таких компаний не нужно акцентировать внимание на качестве, а можно увлечься подбором продукции по эстетическим предпочтениям;

выбирайте натуральные или смесовые материалы – безопасные для здоровья, прочные и практичные;

подбирайте ткани в соответствии с сезоном – для лета подходят тонкие бязь и ситец, а на зиму — шерсть, махра и фланель.

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Дизайн текстильных изделий

Эстетическая составляющая при выборе занимает не последнее место, так как продукция несет не только функциональную, но и эстетическую миссию. Поэтому уделите внимание выбору цвета изделий.

В последние годы наблюдается активный интерес покупателей к продукции, выполненной без лишних деталей и больших принтов. Минимализм ворвался на первые позиции самых актуальных веяний в дизайне в 2020 году, доказав на деле практичность и универсальность. Совместно со скандинавским стилем, он дает возможность грамотно обустроить помещение, создав комфорт и уют.

Однотонные изделия (пледы, покрывала, полотенца, постельное белье) лучше сочетать с простой мебелью и деталями интерьера лаконичных форм. Лавандовые и мятные цвета дадут возможность создать положительное настроение в комнате. Сдержанный оливковый оттенок, насыщенный коричневый или глубокий бордовый привнесут в дом тепло.

Постельное белье можно выбрать с легким принтом. Приветствуются растительные мотивы, геометрия, полоска. Фон лучше выбрать пастельного оттенка, а сам рисунок может быть контрастным или всего на несколько тонов отличаться от основного.