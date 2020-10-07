Основные критерии правильного выбора телевизора

Сегодняшний рынок переполнен различными вариантами телевизоров, которые поражают своим мощным функционалом и неограниченными возможностями. И, казалось бы, выбрать среди такого большого ассортимента совсем не сложно. Но так кажется до того момента, пока дело не доходит непосредственно до самого выбора. Придя в магазин очень легко растеряться и трудно выбрать вариант от надежного производителя. Но есть бренды, которые зарекомендовали себя с положительной стороны, например такие, как телевизоры Philips. Уже достаточно долгий период времени они занимают лидирующие позиции на рынке и пользуются очень большим спросом среди покупателей. Приобрести различные модели телевизоров Philips можно на сайте магазина comfy.

Выбираем телевизор для дома: с чего начать?

В первую очередь стоит определиться с типом телевизора. Они могут быть плазменными и жидкокристаллическими. К преимуществам плазменных телевизоров стоит отнести четкость и яркость картинки, которую можно лицезреть с разных углов. Такие телевизоры имеют маленький вес и экран небольшой толщины. К минусам можно отнести то, что они стоят дорого по сравнению с другими моделями. А еще потребляют много энергии.

Большим спросом на сегодняшний день пользуются жидкокристаллические телевизоры, которые позволяют получить отличные показатели яркости изображения. К тому же такие телевизоры потребляют намного меньше энергии чем плазменные.

Как определиться с размером девайса?

Важным критерием выбора является размер телевизора. Выбирайте его исходя из площади помещения. Выбирая размер девайса учтите его диагональ.

Здесь следует опираться на свои ощущения и выбирать тот вариант, который будет для вас наиболее комфортным. Слишком маленький экран не сможет обеспечить ощущение присутствия в кадре, но и слишком большой тоже не является комфортным. От него очень устают глаза.

Другие важные критерии выбора

При покупке телевизора важно учесть следующие критерии:

Тип матрицы. От этого показателя будет зависеть четкость передачи цвета.

Дополнительные функции девайса. Большинство современных телевизоров оснащены удобными дополнительными функциями с которыми стоит ознакомиться прежде чем делать покупку.

Комфорт в управлении. Выбирайте устройство с удобным пультом для комфортного пользования.