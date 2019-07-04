Только лучшие автоматы в казино Вулкан
Широкую популярность Вулкан игровой клуб в формате онлайн казино получил еще в 2010 году. В течение 10 лет площадка стала одним лидеров гемблинговой системы не только в РФ, но и на Мальте, Сербии, Украине, Белоруссии, странах СНГ. На сегодняшний момент компания продолжает поддерживать высокий рейтинг репутации, а также пополнять ряды постоянных клиентов.
Какой софт можно найти в казино
Широкий ассортимент представлен в Вулкан клубе. Игровые автоматы имеют лицензионное соглашение, поэтому каждый клиент может рассчитывать на высокую вероятность выигрыша. Среди самых популярных азартных игр можно выделить следующий список:
- Book Of Ra;
- Cleopatra;
- Sharky;
- Aztec Gold.
Vulcan club сотрудничает только с проверенными и популярными разработчиками игр Novomatic, Igrosoft, NetEnt, Mega Jack, Microgaming. Также отдельно можно отсортировать имеющийся ассортимент с использованием дополнительных фильтров. В казино присутствуют игры с самыми разнообразными жанрами: путешествия, action, настольная классика (бридж, покер, домино). Общее количество автоматов уже превысило планку в 300 наименований.
Удобство основного сайта казино
Если планируется сыграть на реальные деньги, понадобиться пройти регистрацию в клубе Вулкан. Официальный сайт также разрешает сыграть в любимый автомат в демо режиме. Достаточно открыть площадку и нажать кнопку Пуск.
Отдельного внимания заслуживает опция Live. В любое время можно организовать игровой процесс с участием реальных дилеров. Достаточно выбрать актуальную игру: баккару, рулетку, блэкджек.
На какие призы можно рассчитывать
Еще одна отличительная особенность – наличие динамических джекпотов. От каждого игрового раунда, часть ставки падает в общую копилку. В результате сумма будет постоянно увеличиваться, что дает шанс каждому сорвать куш в клубе Вулкан. Бонус предлагается не только постоянным клиентам, но и новичкам. Первый поджидает уже после прохождения минутной регистрации.
Среди других привлекательных призов можно выделить следующие:
- Получение бонуса 100,150 и 200% при внесении первых трех депозитов. При этом общая сумма вознаграждения не должна быть выше 15 000 рублей;
- Прокручивая колесо Фортуны, каждый клиент может получить дополнительные вращения или денежные призы;
- Участие в еженедельных турнирах с последующим повышением рейтинга игрока.
Надежность и безопасность каждого пользователя
В club Vulkan уделяется большое количество времени безопасности личных данных и денежных средств каждого клиента. Используются только современные технологии шифрования данных, в результате чего риск мошеннических атак сводится к минимальному. А значит клиент может спокойно играть на ресурсе и получать море позитивных эмоций, а также достойные выигрыши.