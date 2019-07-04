Только лучшие автоматы в казино Вулкан

Широкую популярность Вулкан игровой клуб в формате онлайн казино получил еще в 2010 году. В течение 10 лет площадка стала одним лидеров гемблинговой системы не только в РФ, но и на Мальте, Сербии, Украине, Белоруссии, странах СНГ. На сегодняшний момент компания продолжает поддерживать высокий рейтинг репутации, а также пополнять ряды постоянных клиентов.

Какой софт можно найти в казино

Широкий ассортимент представлен в Вулкан клубе. Игровые автоматы имеют лицензионное соглашение, поэтому каждый клиент может рассчитывать на высокую вероятность выигрыша. Среди самых популярных азартных игр можно выделить следующий список:

Book Of Ra;

Cleopatra;

Sharky;

Aztec Gold.

Vulcan club сотрудничает только с проверенными и популярными разработчиками игр Novomatic, Igrosoft, NetEnt, Mega Jack, Microgaming. Также отдельно можно отсортировать имеющийся ассортимент с использованием дополнительных фильтров. В казино присутствуют игры с самыми разнообразными жанрами: путешествия, action, настольная классика (бридж, покер, домино). Общее количество автоматов уже превысило планку в 300 наименований.

Удобство основного сайта казино

Если планируется сыграть на реальные деньги, понадобиться пройти регистрацию в клубе Вулкан. Официальный сайт также разрешает сыграть в любимый автомат в демо режиме. Достаточно открыть площадку и нажать кнопку Пуск.

Отдельного внимания заслуживает опция Live. В любое время можно организовать игровой процесс с участием реальных дилеров. Достаточно выбрать актуальную игру: баккару, рулетку, блэкджек.

На какие призы можно рассчитывать

Еще одна отличительная особенность – наличие динамических джекпотов. От каждого игрового раунда, часть ставки падает в общую копилку. В результате сумма будет постоянно увеличиваться, что дает шанс каждому сорвать куш в клубе Вулкан. Бонус предлагается не только постоянным клиентам, но и новичкам. Первый поджидает уже после прохождения минутной регистрации.

Среди других привлекательных призов можно выделить следующие:

Получение бонуса 100,150 и 200% при внесении первых трех депозитов. При этом общая сумма вознаграждения не должна быть выше 15 000 рублей; Прокручивая колесо Фортуны, каждый клиент может получить дополнительные вращения или денежные призы; Участие в еженедельных турнирах с последующим повышением рейтинга игрока.

Надежность и безопасность каждого пользователя

В club Vulkan уделяется большое количество времени безопасности личных данных и денежных средств каждого клиента. Используются только современные технологии шифрования данных, в результате чего риск мошеннических атак сводится к минимальному. А значит клиент может спокойно играть на ресурсе и получать море позитивных эмоций, а также достойные выигрыши.