Томаты: польза для здоровья и противопоказания

Помидоры произошли из Южной Америки. Завезены в Европу в 16 веке. Ботаники относят данный овощ к ягодам и его считали ядовитым. Это мнение произошло из-за того, что животные погибали после того, как пробовали ботву томатов. Далее выяснили, что листья и стебли помидор содержат соланин. Возможно они дальше выращивались как декоративные растения, но случайно выяснилось, что томат вполне съедобный. Человек, который отважился попробовать овощ выжил и отметил отличный вкус томата.

Сегодня мы употребляем помидоры в повседневном рационе и даже не подозреваем, что когда-то к нему относились с опасением. Оказалось, что томат обладает еще и пользой для здоровья человека. Сейчас на сайте freshmart.com.ua цена на помидоры в Киеве вполне доступна, поэтому не стоит отказывать себе в таком удовольствии, как употребление томатов.

Польза помидора

Овощ является источником ликопина – это антиоксидант, что способен повлиять на самочувствие человека. Благотворно влияет на пищеварительную систему из-за своего лечебного эффекта. За счет чего стимулируется работа ЖКТ и происходит регуляция аппетита. Все это привлекает людей, страдающих лишним весом – томаты помогают худеть.

Самое важное преимущество помидоров – низкокалорийность. В плодах есть множество минеральных веществ и микроэлементов, железа, магния, калия и йода. все это имеет положительное влияние на иммунную систему.

Помидоры содержат холин – для памяти и улучшения мыслительной деятельности. А если пить томатный сок, то риск развития раковых опухолей значительно снижается. Также, помогает при проблемах со зрением.

Противопоказания к употреблению томатов

Овощ не настолько безопасен, как кажется на первый взгляд. Помидоры противопоказаны тем, у кого диагностированы следующие заболевания и проблемах со здоровьем:

Болезни ЖКТ;

Язва желудка и 12-ти перстной кишки;

Гастрит и высокая кислотность;

Сердечные болезни;

Избыток воды в организме;

Желчекаменная болезнь и прочие болезни желчного пузыря;

Болезни суставов.

С осторожностью следует употреблять помидоры аллергикам. В тех томатах, которые поступают на прилавки магазинов, как правило высокая концентрация химических веществ. Употребляйте только при условии, если сами вырастили овощи.

Употребляйте полезный плод, если у вас нет противопоказаний и прочих факторов, которые запрещают принимать его в пищу. Лучше отдавать предпочтение органическим овощам.