13:30 | 18.11.2020
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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

Нові-старі заступники міського голови Тернополя

Irena 0 Views Прокоментуй!

Син ректора ТНЕУ (нова назва – ЗУНУ) Ігор Крисоватий сьогодні призначений заступником міського голови Тернополя. 

Через те, що інфікувався коронавірусом, він не зміг сьогодні бути на першій сесії Тернопільської міської ради.

Зараз Ігор Крисоватий є помічником-консультантом народного депутата від Слуги Народу Людмили Марченко. Якийсь дивний союз партій Свобода і Слуга народу. Це може означати, що і в інших радах вони будуть узгоджувати свої кадрові рішення.

Володимир Дідич, Владислав Стемковський, Іван Хімейчук, Вікторія Остапчук продовжують бути заступниками міського голови. 

 

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