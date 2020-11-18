Син ректора ТНЕУ (нова назва – ЗУНУ) Ігор Крисоватий сьогодні призначений заступником міського голови Тернополя.

Через те, що інфікувався коронавірусом, він не зміг сьогодні бути на першій сесії Тернопільської міської ради.

Зараз Ігор Крисоватий є помічником-консультантом народного депутата від Слуги Народу Людмили Марченко. Якийсь дивний союз партій Свобода і Слуга народу. Це може означати, що і в інших радах вони будуть узгоджувати свої кадрові рішення.

Володимир Дідич, Владислав Стемковський, Іван Хімейчук, Вікторія Остапчук продовжують бути заступниками міського голови.