На два дні Тернопіль збере експертів з гумору: лекторів, відомих коміків, літературознавців та керівників стендап–клубів, які готові будуть розібрати сміх/гумор на молекули.

Уже 14 і 15 вересня креативний кластер Nа пошті запрошує на першу конференцію про стендап «Анатомія сміху». Зануримося у біологію гумору з психіатром та ведучим «загонів» на «Підпільному стендапі» Олександром Авдєєвим, його національні особливості – з літературознавцем Ростиславом Семківим, подискутуємо про «жіночий» та «чоловічий» гумор з київськими коміками Вєстою Гунченко й Денисом Думою, обговоримо табу на жарти зі Славою Бу й Олегом Грюндіком та не тільки.

Якщо ви думаєте що гумор це щось що “дано” або “не дано” – будемо розвінчувати ці упередження та ділитись секретами на тренінгах по комедійних техніках і прийомах імпровізації.

Якщо ви цікавитесь гумором, хотіли б послухати виступи відомих людей на цю тему, а ввечері ще потрапити на виступи коміків – дивіться детальну програму та реєструйтеся: https://standup.pulse.is/

Найголовніше: вхід на всі навчальні події безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Увечері гостей чекають частування від партнера заходу «Вина світу» та виступи 20 молодих і перспективних коміків та комікес з усієї України, які змагатимуться за приз у 10 000 грн. Побачити виступи безкоштовно зможуть гості освітньої програми, ветерани, військовослужбовці та люди з інвалідністю. Організатор проєкту – перший стендап-клуб Тернополя Standup Ternopil за підтримки ГО «Інститут міської культури».

Проєкт є переможцем грантової програми Per Forma, яку здійснює платформа Kyiv Contemporary Music Days за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури та науки Нідерландів для розвитку сектору перформативних мистецтв в Україні.

#PerFormaKCMD

Отож чекаємо 14 і 15 вересня у креативному кластері Nа пошті (вул. Коперника, 4).