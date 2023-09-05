Труха-Тернопіль: 21 млн грн на допомогу ЗСУ

Труха-Україна, разом з тернопільською мережею пабліків Труха, витратила 21 млн грн на допомогу ЗСУ. Зокрема, ці кошти були спрямовані на закупівлю дронів, військової амуніції, одягу та взуття, автомобілів, пального, інших необхідних речей та медичну реабілітацію бійців.

Допомога була надана різноманітним підрозділам та бригадам, зокрема, 128-ій окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді, яка зараз працює на Запорізькому напрямку.

Труха-Тернопіль – один з найпопулярніших телеграм-каналів Тернопільщини, частина найвідомішої мережі всеукраїнських пабліків «Труха», яка з перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну допомагає нашій державі боротися з російською пропагандою, фейками та дезінформацією.

Адміністратор Труха-Україна Максим Лавриненко заявив, що команда каналу пишається тим, що змогла зробити свій позитивний внесок у боротьбу України за свободу та незалежність.

«Ми не збираємося зупинятися на досягнутому. Щодня удосконалюємо робочий процес, вчимося швидко розпізнавати фейки та дезінформацію. Продовжимо працювати і надалі, щоб допомогти нашій країні перемогти в цій війні», – сказав Лавриненко.

Труха-Тернопіль – це важливий партнер Збройних сил України на інформаційному просторі. Команда каналу надає неоціненну допомогу у боротьбі України за свободу.