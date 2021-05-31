Три критерії вибору кондиціонера

Напевно ви пам’ятаєте літні дні, коли на дворі стояла дуже сильна спека? Або холодні зими, коли навіть гарячі радіатори не забезпечували достатньо тепла у вашому будинку? Найкращим рішенням для усунення цього типу дискомфорту є кондиціонер. Що необхідно враховувати перед його купівлею?

Яку функцію виконуватиме кондиціонер — опалення чи охолодження

З розвитком технологій змінилися не лише охолоджувальні пристрої, але й кондиціонери-обігрівачі. Такі типи побутових приладів стали настільки потужними, що часто можуть займати провідні позиції серед обігрівачів для дому. Кондиціонери, які підтримують високу температуру у приміщенні, не тільки нагрівають, але й очищають повітря. Вони також часто мають вбудовану бездротову систему управління Wi-Fi та прості в обслуговуванні. Однак кондиціонери-обігрівачі підходять не для всіх приміщень, до того ж це не завжди найдешевше рішення.

Технічні дані та розташування

Вибираючи новий прилад, рекомендується звертати увагу на такі характеристики, як:

виробник;

потужність (кВт);

форма;

функції.

Знаючи планування конкретного приміщення, ви можете вибрати, який тип або форма кондиціонера найкраще підходить для наявного простору.

Для того, щоб звузити пошук, варто хоча б попередньо визначити бажану потужність (кВт) кондиціонера. Цей показник слід вимірювати щодо розміру приміщення, яке потрібно провітрювати або опалювати. Крім того, потрібно враховувати й інші важливі критерії:

Географічний напрямок приміщення (захід, схід, південь чи північ). Площа вікна. Кількість людей, які живуть і працюють у приміщенні. Тепло, що випромінюється від інших приладів у приміщенні тощо.

Якого виробника кондиціонерів вибрати

У світі найбільше цінуються японські кондиціонери. Інші виробники зі Східної Азії, такі як Південна Корея та Китай, останнім часом також значно поліпшили можливості своєї продукції. Вибираючи всесвітньо визнаних виробників, ви зможете розраховувати на високу якість продукції. Однак вартість таких кондиціонерів може бути досить високою. Хороше співвідношення ціни та якості можна отримати, вибравши менш відомого постачальника. Зробити це непросто, оскільки потрібно мати хоча б мінімальне уявлення про техніку кондиціонування. З цієї причини ті, хто не бажає ризикувати, схильні інвестувати більше грошей і купувати продукцію у перевірених часом стабільних виробників.