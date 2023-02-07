Українці в Англії: на букмекери чекають успіхиЗінченка та Мудрика
Букмекерські контори України пильно стежать за виступами українських футболістів у провіднихчемпіонатах європейських країн. Розповідаємо, на які результати очікують експерти від гравцівукраїнської збірної.
Олександр Зінченко в Арсеналі
Олександр Зінченко проводить уже п’ятий сезон в англійській прем’єр-лізі. Завоювавши чотиричемпіонські титули у складі Манчестер Сіті, українець минулого літа вирушив до Лондона.
У складі Арсеналу півзахисник збірної Україниотримав більше ігрового часу, а його команда зараз лідирує в турнірній таблиці АПЛ, претендуючи на довгоочікуваний титул.
Поки що цього сезону Зінченко не відрізнявсяголами у складі «канонірів». Але букмекерські контори України переконані, що до кінцячемпіонату Англії Олександр відзначитьсящонайменше одним голом у поєдинках АПЛ. Коефіцієнт такої ставки становить 1,70.
Михайло Мудрик у Челсі
Зимове вікно футбольних трансферів булобагатим на переходи відомих футболістів. Але найгучніший трансфер зими уклали Шахтар та Челсі. Український клуб продав лондонськомуМихайлу Мудрику за рекордну суму – 100 мільйонів євро.
У складі нової команди український нападниквстиг зіграти два матчі, але результативнимидіями Михайло не відзначився. Втім, букмекерськіконтори переконані, що голи українця у складіЧелсі, це лише справа часу. Аналітики вважають, що до кінця цього розіграшу чемпіонату АнгліїМудрік заб’є щонайменше п’ять голів у складіЧелсі. Коефіцієнт такого результату 1,65.
Миколенко в Евертоні
Віталій Миколенко підписав контракт ізЕвертоном напередодні вторгнення російськоїармії до України. Екс-захисник Динамо проводить уже другий сезон в англійській лізі, але справи у його команди йдуть не найкращим чином.
Опинившись у зоні вильоту турнірної таблиці, Евертон запросив нового тренера – Шон Дайч. З новим наставником ліверпульська команда минулого туру АПЛ обіграла лідера турнірноїтаблиці Арсенал, тим самим перервавши низку безуспішних ігор.
На думку експертів, Віталій не зможевідзначитись голами у складі Евертона до кінцяпоточного сезону АПЛ. Втім, основним завданнямукраїнця є оборона воріт ліверпульської команди.