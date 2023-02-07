«Укренерго» найчастіше відключає Тернопільщину від світла, – офіційно

У міністерстві енергетики назвали головні причини такої ситуації

Міністерство енергетики України оприлюднило інформацію, що найбільша частка відключення світла у Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Кіровоградській областях. Таким чином, у Києві офіційно визнали, що на Тернопільщину даються найменші ліміти і людям на найбільший термін виключають світло.

Пояснення міністерства

Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. Атака росіян 26 січня завдала суттєвих пошкоджень декільком об’єктам високовольтної мережі. Тому підключених споживачів у Волинській, Тернопільській, Кіровоградській та Чернівецькій областях відбувається, в першу чергу, через дефіцит генеруючих потужностей. Іншими слова в Тернопільській області немає обладнання, яке виробляє електроенергію для транспортування. Власне, через це і зумовлено такі ліміти, які доводяться до нашої області, і є дефіцит в цілому в мережі. Чому, через пошкоджені електростанції високовольтні лінії у прифронтових зонах, перш за все страждає тилова Тернопільщина, в міністерстві не пояснили.

Натомість пояснили, як діє система відключення світла і хто, безпосередньо відключає світло.

Обмеження споживання електроенергії здійснює НЕК «Укренерго», яке доводить до всіх операторів систем розподілу ліміти споживання, які діють упродовж доби. Кожний оператор складає графіки погодинних відключень та інформує про це споживачів. На підставі доведеного ліміту робиться поділ пропорційно на території області. У разі перевищення ліміту застосовуються аварійні відключення електроенергії в області, – пояснюється на офіційній сторінці міністерства.

У Тернополі купують генератори

У свою чергу, у міській раді повідомили, що зараз у пріоритеті забезпечити електроенергією критичну інфраструктуру міста. Особливо складно це зробити з настанням похолодань.

Зараз головне те, що нам вдається забезпечити роботу котелень при відсутності подачі електроенергії. Особливо актуально із похолоданнями. Тепловики придбали необхідну кількість генераторів, які будуть працювати на котельнях та паливних дрібних, які знаходяться поруч з будинками. В нас вже є ряд вулиць, які під час відключення електроенергії отримують тепло за рахунок генераторів. Власне, таким чином будемо забезпечувати, щоб було тепло в оселях, – розповів міський голова Тернополя.

Нагадаємо

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг винесла рішення накласти на ВАТ «Тернопільобленерго» санкції у вигляді штрафу у розмірі 85 тис. грн. Крім того, Регулятор прийняв рішення про накладення на керівника компанії Юрія Юхимця адміністративного стягнення у вигляді штрафу у розмірі 1700 грн і зобов’язала цього оператора розподілу електрики дотримуватися справедливих графіків відключення світла і належно інформувати населення.

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