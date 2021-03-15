Умный робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C

Высокотехнологичный робот-пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C может начать пылесосить ваш дом, как только вы уйдете на работу.

Основные преимущества

Пылесос обладает высокой мощностью благодаря высококачественному японскому двигателю NIDEC, который может всасывать до 0,67 м3 воздуха в минуту при давлении до 2500 Па.

Литий-ионный аккумулятор c емкостью 2400 мАч будет поддерживать роботу в движении в течение 40 минут, после чего пылесос отправится на зарядную станцию celen, чтобы зарядить аккумулятор, а затем продолжит уборку с того места, где он остановился.

Вы можете самостоятельно следить за всеми настройками и процессом очистки с помощью мобильного приложения Mi Home (Android/iOS).

Мощный двигатель японского бренда NIDEC

Основа любого качественного пылесоса — это мотор. В Xiaomi Mi используется мощный двигатель японского бренда Nidec, который обладает мощностью всасывания до 2500 Па. Мощный мотор полезен на коврах с длинным ворсом или при уборке стен, что является традиционным недостатком других роботов-пылесосов. Маленькая боковая щетка предназначена для перемещения грязи и пыли под всасывающее устройство пылесоса и помогает обрабатывать как можно больше места.

Функция мытья полов

Xiaomi Mi может одновременно пылесосить и производить влажную уборку. Пылесос автоматически переключится в режим мытья полов, если будет установлен резервуар для воды на 200 мл.

Система обеспечивает точную и равномерную дозировку воды. Вам не нужно беспокоиться о том, что на полу останутся пятна от воды. Однако не забудьте наполнить резервуар для воды и смочить ткань перед первым использованием.

Идеальная ориентация в любом пространстве

Пылесос имеет 15 основных датчиков для навигации. Высота пылесоса составляет 8,2 сантиметра, поэтому он легко может забраться куда угодно, даже под низко стоящую мебель, куда сложно добраться обычным образом.

Мощная навигационная система vSLAM создает точную карту помещений, что позволяет Xiaomi Mi очищать большие площади, не пропуская пятна и не повторяя уборку.

Пылесос сам позаботится о зарядке

Если во время уборки заряд аккумулятора упадет до 20%, робот-пылесос, используя датчики, определит местонахождение зарядной станции, к которой автоматически возвратится по кратчайшему пути. После зарядки аккумулятора до 80% он сможет продолжить уборку с того места, где остановился.