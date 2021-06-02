Универсальное средства для лечения дерматитов, ран и ожогов

Кожные болезни и повреждения — это довольно частые явления. Именно кожа защищает нас от влияния внешних факторов, поэтому нередко берет первый удар на себя. Так появляются царапины, ссадины, ожоги, трещины и пр. Также на коже могут возникать зудящие высыпания, вызванные внутренними процессами в организме или являющиеся следствием внешних факторов (например, влияние химических веществ, природных аллергенов и пр.). Чтобы ускорить заживление, устранить дерматит, применяется такое популярное средство, как «Бепантен». Действующие вещества препарата ускоряют процесс регенерации кожи, что способствует ее заживлению.

Что такое «Бепантен»?

По данным аналитической компании DSM Group, этот препарат уже не первый год остается одним популярных в Украине для лечения небольших ранок и ожогов. Он показывает ежегодный рост продаж на 20%. Выпускается в форме мази или крема. Имеет жирную, густую консистенцию, экономно расходуется, не растекается при нанесении на поверхность кожи.

Средство разработано компанией Bayer. Основное действующее вещество – декспантенол. В перечень дополнительных ингредиентов входят:

ланолин;

цетиловый спирт;

пропиленгликоль;

DL-пантолактон;

очищенная вода;

калия цетилфосфат;

изопропилмиристат;

феноксиэтанол;

стеариловый спирт.

Распространенные форматы — это 30, 50 и 100 граммов.

Нехватка в организме декспантенола (он же пантенол, или витамин B5) провоцирует мышечные судороги, апатию, общую усталость. Снижается восприимчивость к инсулину. У витамина B5 практически нет побочных эффектов. Единственная негативная реакция возможна при передозировке. Если принять внутрь несколько десятков граммов, то это приводит к диарее. Поэтому крем Бепантен, который наносится на поверхность кожного покрова, не способен причинить вред.

Как работает, когда нужно применять?

Исследования эффективности действующего вещества проводились около 50 лет назад. Они выявили, что декспантенол хорошо впитывает влагу и удерживает ее в кожном покрове, усиливает кровоток, ведет к более быстрой регенерации поврежденных тканей. Благодаря увлажнению повышается эластичность эпидермиса. Защита от потери влаги особенно актуальна при ожогах. Кроме того, удалось доказать, что декспантенол оказывает стимулирующий эффект на деление клеток кожи. Благодаря этому ускоряется заживление ран. Также уменьшается покраснение при ожогах от ультрафиолета.

«Бепантен» подавляет работу МРНК псориаза, оказывает противовоспалительную активность при различных типах дерматитов. Можно применять препарат при:

покраснениях;

язвочках;

трещинах;

высыпаниях;

сухости;

крапивницы;

жесткости;

ожогах;

шелушениях и прочих кожных заболеваниях.

«Бепантен» рекомендован при пеленочном дерматите. Благодаря такому вспомогательному веществу, как ланолин, крем подходит для обработки трещин, возникающих на сосках молочных желез при грудном вскармливании детей. Ланолин входит в список веществ, одобренных FDA для лечения данного недуга.

Препарат снабжает клетки эпителия витаминами, увлажняет, снижает воспаление, а также снимает раздражение при дерматите. Он способствует тому, что ранки и ожоги начинают быстрее заживать. Однако не стоит использовать «Бепантен» при серьезных травмах и ожогах, требующих медицинского осмотра у специалиста и назначения терапевтического лечения. Крем подходит для бытового применения в неопасных для здоровья ситуациях.

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Источник: online-apteka.com.ua