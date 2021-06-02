Плював в обличчя та бив кулаками: на Тернопільщині син регулярно знущається з матері

У Чортківському районі Тернопільскої області син регулярно знущався із своєї матері. Він лупцює її кулаками та плює в обличчя.

Про це повідомляють Тернопільські події з посиланням на рішення Чортківського районного суду.

Син двічі вчинив сімейне насильство щодо матері – 14 березня та 5 квітня:

5 квітня 2021 року близько 17 год. 30 хв. син по місцю свого проживання, вчинив психологічне домашнє насильство відносно своєї матері, яке полягало у криках нецензурними словами у її сторону та у плюванні їй в обличчя, чим порушив її гідність.

14 березня 2021 року близько 21 год. 41 хв. син по місцю свого проживання, вчинив фізичне домашнє насильство відносно своєї матері, яке полягало в ударах кулаками по її ногах та вході цього він нецензурно лаявся.

Син на суд не прийшов. Оскільки судді невідомо, чи отримав він повістку, справу перенесли та відправили на допрацювання.