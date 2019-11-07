В поисках корпоративных новогодних подарков 

Несмотря на то, что корпоративная этика и традиция взаимного дарения презентов во время праздников и важных в жизни компании событий появились недавно, многие фирмы начали пользоваться данными инструментами поддержания приятного микроклимата между сотрудниками и руководством. Особенно активно традиция дарения подарков отслеживается во время новогодних праздников, которые, по праву, считаются одними из самых долгожданных. Но обычные подарки, которые мы привыкли дарить своим родным и близким не подойдут в данном случае, ведь сложно подобрать презент для малознакомого человека. Специально для таких ситуаций был придуман новый вид подарков – корпоративные презенты, которые можно дарить как коллегам по работе, так и сотрудникам от имени руководства компании. В этой статье, мы постараемся рассказать, как правильно выбирать корпоративные новогодние подарки, чтобы найти действительно хорошие варианты, и не потратить на это огромное количество времени и сил.

Основные советы по поиску новогодних презентов

Зачастую, многие считают, что найти достойные варианты новогодних подарков можно за считанные минуты, ведь в преддверии праздников на прилавках магазинов появляется огромное количество различных презентов. Однако, чаще всего эти подарки однотипные, а чтобы найти действительно оригинальный вариант, нужно потратить ни один вечер. Поэтому, про поиск необходимых подарков нужно задуматься заранее, примерно за 3-4 недели до новогодней ночи, чтобы иметь возможность просмотреть как можно больше доступных вариантов.

Далее, выбирая презент для коллеги по работе, необходимо учитывать пожелания и предпочтения адресата, дабы не ошибиться с выбором. Попробуйте поговорить с человеком или послушайте, о чем он увлеченно рассказывает последнее время, после чего можете отправляться на поиски подходящих презентов.

При поиске корпоративных подарков всегда старайтесь подыскивать такие варианты, которые будут полезными человеку в его повседневной жизни, и не станут очередным хламом, который пылиться на верхней полке шкафа.

Следующий совет заключается в том, что вам нужно четко понимать, для кого вы выбираете подарок. Здесь нужно учитывать как возраст и пол, так и социальный статус и должность, которую занимает человек в компании.

Также, не стоит забывать о том, что новогодний презент должен быть оригинальным и тематически связанным с праздником, в честь которого вы его дарите. Попробуйте обратиться за помощью в специализированные интернет-магазины, которые изготавливают оригинальные подарки на заказ по заданным клиентами параметрам.

Мультибрендовый подарочный сертификат от Onecard – лучший способ поздравить коллег с новогодними праздниками

Все-таки выбрать корпоративный подарок довольно проблематично. Не всегда есть время на то, чтобы прогуляться по торговым центрам, а иногда, попросту нет идей, которые показались бы вам хотя более менее подходящими. На помощь в таких ситуациях может прийти мультибрендовый подарочный сертификат от Onecard, особенностью которого является то, что вам больше не нужно тратить время на поиски подарков, ведь вы можете предоставить право выбирать необходимый презент адресату. Владелец сертификат может самостоятельно выбрать интересующие товары и услуги, посетив торговые представительства популярных зарубежных и украинских брендов, и рассчитаться за покупки за счет номинальной стоимости сертификата. Сам сертификат можно использовать по всей территории Украины на протяжении 500 дней с момента активации.