Відбілювання зубів: що важливо знати про цю процедуру

З історії

Білі зуби прикрашають обличчя кожної людини, тому не дивно, що можливостями для їх відбілювання цікавились майже увесь час існування людства.

У 1884 році для відбілювання зубів у Сполучених Штатах застосовували перекис водню, який і донині використовується в різних відбілювальних продуктах.

Через кілька десятиліть було помічено, що на прискорення відбілювання зубів впливає світло високої інтенсивності.

Сьогодні насправді існує багато засобів для відбілювання зубів, тому не дивно, що часто виникає питання, який саме вибрати. Завжди важливо бути впевненим, що відбілювання зубів буде ефективним, тому бажано не експериментувати, а звернутись до стоматологів.

У стоматологічній клініці 32 Dent вам проведуть ефективне відбілювання зубів, що радикально та без дорогих й інвазивних процедур змінить вашу посмішку.

Відбілювання зубів: що це

Відбілювання — це процедура, яку можна проводити вдома або в стоматологічній клініці. До даної процедури зазвичай вдаються тоді, коли на колір зубів впливають шкідливі звички або певні продукти, що містять барвники, наприклад:

кава;

чай;

газовані напої;

червоне вино тощо.

Колір також може змінюватися з інших причин — запалення, травми зубів, антибіотики. Не секрет, що на колір зубів також значно впливає спадковість, тому в певних ситуаціях відбілювання зубів може бути найкращим рішенням.

Відбілювання зубів у клініці

Більшість пацієнтів очікують, що процес відбілювання зубів буде досить швидким, тому надають перевагу відбілюванню в клініці. Цей варіант часто вибирають при плануванні весілля чи іншого важливого торжества, коли потрібно, щоб посмішка була якомога білішою. Під час відбілювання в клініці зазвичай використовують пероксид сечовини 35–45% міцності та спеціальний захист ясен.

Відбілювальний засіб наносять на поверхню зубів, а потім активують лазерним або ламповим світлом. Хоча результати помітні відразу, важливо знати, що після цієї процедури протягом двох днів не варто вживати їжу з барвниками або палити.

Результати, досягнуті під час відбілювання в клініці, зазвичай зберігаються протягом 1–5 років, але це дуже індивідуально (на тривалість впливає колір зубів, який був до відбілювання зубів, шкідливі звички, щоденна гігієна порожнини рота тощо).

Чому варто відбілювати зуби

Більш приваблива посмішка.

Більша впевненість у собі та кращий настрій.

Більше компліментів від оточення.

Більше уваги та поваги.