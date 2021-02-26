Помер викладач ТНТУ Роман Федорович

26 лютого 2021 року на 74-ому році життя перестало битися серце кандидата економічних наук, професора Федоровича Романа Володимировича, талановитого і чуйного педагога, блискучого вченого, мудрого керівника та наставника, надійного колеги, котрий упродовж 46 років виховав не одне покоління студентів та аспірантів.

Федорович Роман Володимирович народився 01 січня 1947 року у смт. Брошнів-Осада Рожнятівського району Івано-Франківської області.

В 1973 році закінчив обліково-економічний факультет за спеціальністю «Бухгалтерський облік в промисловості».

З 1975 по 1978 роки навчався в аспірантурі Московського фінансового інституту.

В 1980 році отримав вчене звання доцента кафедри економічного аналізу. 1981 – 1983 роки – заступник декана обліково-економічного факультету Тернопільського фінансово-економічного інституту. З 1990 року – професор кафедри економічного аналізу.

1990 – 1993 рр. голова профспілкового комітету.

1993 – 2004 рр. очолював інститут економіки та управління. В 2002 році став дійсним членом (академіком) Академії економічних наук України. З 2003 року професор кафедри економіки підприємств та корпорацій.

З 2007 по 2008 рік працював проректором з навчальної роботи ПВНЗ «Інститут економіки і підприємництва» і за сумісництвом завідувачем кафедри «фінансів».

З 2008 по 2018 рр. завідувач кафедри промислового маркетингу Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Сумуємо разом з усіма, хто мав честь навчатися і працювати разом із Романом Володимировичем. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким покійного, молимося за спокій його душі.

Панахида відбудеться 26.02.2021 о 19 годині за адресою: м. Тернопіль, вул. Загребельна, 44/1.