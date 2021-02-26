Від початку року в Тернополі перевірили понад 800 об’єктів на предмет дотримання карантинних вимог

Від початку року спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області самостійно та спільно з представниками Тернопільського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, провели 806 моніторингових візитів та інспектувань на території міста Тернополя з дотримання умов карантину, а саме:

24 дитячі дошкільні заклади;

14 закладів загальної середньої освіти;

4 професійно – технічні училища, коледжі, технікуми;

7 агропродовольчих ринків;

194 заклади торгівлі продовольчими товарами;

231 заклад торгівлі непродовольчими товарами;

195 закладів громадського харчування;

100 інших об’єктів (ТРЦ, ТЦ, аптеки, тощо);

37 перукарень та салонів краси.

За результатами інспектувань суб’єктам господарювання було надано 97 пропозицій та складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 42.

Основними порушеннями, які виявляли спеціалісти Держпродспоживслужби: відсутні або неправильно одягнені засоби захисту (маски) працівниками закладів, відсутні урни/контейнери для централізованого збору використаних масок та рукавичок, функціонування дитячих кімнат при закладах громадського харчування, відсутні паперові рушники, антисептик в санвузлах, не проводиться роздільне складування використаних та продезінфікованих корзин, відсутня табличка «Продезінфіковано», відсутнє маркування для дотримання дистанції в черзі відвідувачами, відсутній запас масок.