Від початку року в Тернополі перевірили понад 800 об’єктів на предмет дотримання карантинних вимог
Від початку року спеціалісти Тернопільського міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області самостійно та спільно з представниками Тернопільського міського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID -19, провели 806 моніторингових візитів та інспектувань на території міста Тернополя з дотримання умов карантину, а саме:
- 24 дитячі дошкільні заклади;
- 14 закладів загальної середньої освіти;
- 4 професійно – технічні училища, коледжі, технікуми;
- 7 агропродовольчих ринків;
- 194 заклади торгівлі продовольчими товарами;
- 231 заклад торгівлі непродовольчими товарами;
- 195 закладів громадського харчування;
- 100 інших об’єктів (ТРЦ, ТЦ, аптеки, тощо);
- 37 перукарень та салонів краси.
За результатами інспектувань суб’єктам господарювання було надано 97 пропозицій та складено 7 протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 42.
Основними порушеннями, які виявляли спеціалісти Держпродспоживслужби: відсутні або неправильно одягнені засоби захисту (маски) працівниками закладів, відсутні урни/контейнери для централізованого збору використаних масок та рукавичок, функціонування дитячих кімнат при закладах громадського харчування, відсутні паперові рушники, антисептик в санвузлах, не проводиться роздільне складування використаних та продезінфікованих корзин, відсутня табличка «Продезінфіковано», відсутнє маркування для дотримання дистанції в черзі відвідувачами, відсутній запас масок.