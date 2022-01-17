Вінілова підлога: Київ цінує комфорт та якість

Вінілова підлога особливо актуальна в останні роки. Її популярність пояснюється естетичною привабливістю та високими експлуатаційними показниками. Водостійке покриття виготовляють на основі полівінілхлориду. Сучасні технології дозволяють створювати зразки, що відмінно імітують натуральний камінь, плитку, тканину тощо.

Структура вінілової плити

Переваги, якими вражає матеріал, обумовлені його унікальною конструкцією. І перед тим, як купити вінілову підлогу в Києві, люди завжди цікавляться її структурою, що являє собою кілька шарів. Верхній створюють з термопластику або плівки, а декоративний, завдяки трафаретному нанесенню, визначає колір та фактуру. Роль базового шару відіграє ПВХ-підкладка, балансового — армоване скловолокно, яке зміцнює вініл. Всі складові поєднують із застосуванням методики пресування.

Види вінілового покриття

Вінілова підлога дивує своїм різноманіттям. Згідно з особливостями використання матеріал ділять на 3 типи:

побутовий — варіант для укладання в житлових приміщеннях, де він служить до 10 років;

комерційний — підходить для громадських приміщень (кафе, ресторани, аеропорти, медичні заклади), має потужний верхній шар і тому не втрачає властивостей впродовж 15 років активної експлуатації;

спеціальний — для кімнат, у яких підлога перебуває під постійними навантаженнями (спортивні або танцювальні зали, виробничі цехи), відмінно виконує свої функції близько 25 років.

Вінілові плити можуть мати різну фактуру: гладку, рельєфну, шорстку і навіть плетену. За рівнем блиску поверхні бувають глянцевими або матовими.

Класифікують покриття і з урахуванням способу укладення: є клейова вінілова підлога та замкова. Перший тип передбачає наклеювання на чорновий шар по всьому периметру приміщення, другий монтують, поєднуючи плити за принципом ламінату.

Переваги: надійність та естетичність

Вініл гарно витримує підвищену вологість, оскільки не пропускає воду. Його можна укладати у ванних кімнатах, на незахищених балконах тощо. Звернімо увагу й на такі характеристики:

підвищена міцність — на поверхні не залишається пошкоджень від підборів або ніжок важких меблів;

антистатичність — не електризується, не пропускає струм;

опірність до ковзання — навіть волога підлога виключає ризик травмування;

здатність поглинати шуми — в рази вища, якщо порівнювати з масивом дерева;

стійкість до температурних перепадів — підходить навіть для неопалюваних приміщень.

Ціна покриття виправдана довговічністю, високими показниками теплоізоляції та сумісністю з системами «теплих підлог».

Як обирати вінілову підлогу в Києві?

Щоб безпомилково підібрати покриття, керуйтесь класом зносостійкості. Розгляньмо 3 групи та їх призначення.

23-31 з товщиною захисної плівки 0,2 мм. Підходять для приміщень з невеликим навантаженням на підлогу. За умови помірної відвідуваності експлуатаційний термін складає від 5 до 10 років. 32-42 з товщиною верхньої плівки 0,25 мм. Така підлога ідеальна для офісів, магазинів, закладів громадського харчування. Термін служби — від 10 до 15 років. 43 з товщиною захисної плівки 0,3 мм. Вініл-підлога цього класу надзвичайно міцна, довговічна за умови використання на складах, вокзалах та інших приміщеннях, де одночасно перебуває велика кількість людей.

В інтернет-магазині «СтарДизайн» представлені різні варіанти вінілової підлоги. Широкий спектр кольорів та розмірів, сучасні замкові системи Click Click для комфортного укладання та доступна ціна роблять товари вигідними для покупців. Налагоджені партнерські відносини з провідними виробниками дають можливість постійно поповнювати асортимент сучасними, стильними та якісними новинками.







