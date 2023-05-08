На Тернопільщині жінка до смерті робила свого чоловіка

Умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті, інкримінують слідчі 64-річній жительці Монастириської територіальної громади. Жінка до смерті побила свого чоловіка.

4 травня на лінію “102” подзвонила невідома і попросила приїхати за вказаною адресою. На виклик направили групу реагування патрульної поліції Монастириська. Зайшовши до літньої кухні поліціянти виявили бездиханне тіло чоловіка заявниці. На голові потерпілого були травми.

Екіпаж ГРПП викликав слідчо-оперативну групу. Судмедексперт, який оглядав тіло, виявив множинні рани на голові. Потерпілий інвалід 1-ї групи. Ходити чоловік не міг, а пересувався лише на візку.

У ході розслідування стало відомо, що до смерті 74-річного чоловіка причетна його дружина. Сусіди кажуть, що жінка зловживала спиртними напоями.

Слідчі встановили, що під час чергової суперечки жінка схопила металеву лопатку і кілька разів вдарила нею чоловіка по голові. Знаряддя вбивства викинула.

Коли на місце злочину приїхали поліціянти, жінка у скоєному зізналася. ЇЇ затримали та оголосили підозру відповідно до частини 2 статті 121 ККУ та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.