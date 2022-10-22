Все для бассейнов на одном сайте

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Любая искусственная акватория имеет общую структуру:

Чаша – наполняется водой, место для купания посетителей;

Невидимая система механизмов и помещений, состоящая из инженерных сооружений, подачи коммуникаций.

Так как акватории могут быть внутренними и вынесенными на улицу, чаши могут заливать из бетона, где понадобится железобетонная конструкция. Небольшие резервуары сваривают из стальных листов. Для частного использования точки продаж «все для бассейна, Киев» предлагают выносные конструкции, монтаж которых производится в теплый сезон. На зиму они складываются. Речь идет о каркасных вариантах. Встречаются композитные, надувные виды.

Техническое сопровождение зависит от объема чаши. Магазин все для бассейнов предложит ассортимент насосов, фильтров, датчиков для проведения анализа, установок для обеззараживания водной массы. Тут найдете устройства для обогрева, противотоки.

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Так как существуют разные типы чаш, предлагаются товары общего и специального назначения. Речь идет о фильтрах, тентах, лестницах. Механизмы для очистки поверхности воды, стенок резервуара, скиммеры, фильтрационные манипуляторы предлагаются на выбор.

Для больших крытых акваторий доступны осушители – аппараты, уменьшающие влажность воздуха возле приборов, на которых конденсируется испаренная влага.

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Вне зависимости от величины Вашей акватории, необходима обработка химическими реагентами. Важно не только дозирование, но учитывать совместимость веществ между собой. Помните, что рекомендации по концентрации пишутся для получения оптимального варианта. Низкий уровень реагента не способен ликвидировать патогенную флору, и посетители испытывают сильный дискомфорт и реакцию на коже.

Для борьбы с водорослями также требуется обработка, даже если они еще не подали признаков появления. Когда происходит спуск воды, стены, дно и сантехника чистятся абразивами от солевых и органических налетов. Подбираются щелочи и кислоты, не вредящие металлическим и пластиковым конструкциям.

При консервировании резервуара с водой на зиму не всегда спускают воду. Если близко залегают грунтовые воды, то давление окружающего грунта при изменении его объема в процессе замерзания может нарушить конструкцию стен. Поэтому их не опустошают, а воду обрабатывают реактивами, не позволяющими развиваться патогенной флоре, водорослям, грибам.

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