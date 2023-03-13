За публічного обвинувачення прокурора Тернопільської обласної прокуратури Бучацький районний суд засудив місцевого жителя до 3 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна, окрім житла, за публічні заклики до насильницької зміни, повалення конституційного ладу (ч. 3 ст.ст. 109 КК України).

Прокурор довів у суді, що житель м. Бучач на своїй сторінці у соціальній мережі «Facebook» впродовж листопада 2019 – липня 2020 року публікував дописи із закликами виходити на вулиці, йти на Київ, вчинити переворот, вбивати вищих посадових осіб держави, депутатів, усіх чиновників, поліцейських, суддів та їх сім’ї. Приводом для дописів була невдоволеність чоловіка діяльністю поліції щодо розшуку його автомобіля.

При призначенні покарання було враховано суспільну небезпеку й наслідки кримінального правопорушення. Відтак за публічні заклики до повалення конституційного ладу та захоплення державної влади винна особа проведе 3 роки за ґратами.

Вирок ще не набрав законної сили й може бути оскаржений в апеляційному порядку.



