Вища освіта в Польщі: який заклад обрати

До Польщі виїжджають чимало українських абітурієнтів та студентів заради отримання диплому престижного європейського зразка. У Польщі чимало вищих навчальних закладів різного профілю та різного рівня акредитації, тож не дивно, що багато молодих людей замислюється – який виш краще обрати? Консультують фахівці українсько-польського центру освіти UniverPL.

Перший вибір – Ягеллонський університет

Цей заклад лідує серед інших з багатьох причин. По-перше, це одна із найстаріших і найповажніших вищих школ усієї Європи. Можна вважати, що вища освіта та наука Східної та Центральної Європи за останні 600 років складалася під безсумнівним впливом цієї школи.

Ягеллонський університет – краківський навчальний заклад вищої школи з максимальним у країні рівнем акредитації. Для українців доступні бакалаврат та магістратура, а також усі 15 факультетів, включно з медичним.

“Українці найчастіше обирають бізнес напрямок освіти в Польщі, оскільки попит на якісну підготовку менеджерів та маркетологів в Україні значний, а вітчизняні виші зосереджені на класичних науках більше. Ягеллонські факультети управління та міжнародних відносин – найбільш жадані напрями навчання для українських абітурієнтів,” – розказали експерти центру освіти.

Які університети найкращі в Польщі

За даними фахівців, в цій країні більше 500 вузів, серед яких чверть складають державні університети Варшави. Найпопулярніші заклади серед іноземних студентів та бакалаврів:

Варшавський – один з найбільших університетів країни;

імені Марії Кюрі-Склодовської – люблінський заклад, від якого відокремилися кілька академій, є унікальний для Польщі факультет політології;

Вроцлавський – альма-матер багатьох нобелівських лауреатів, заснований як єзуїтська академія, провідний профіль університету – юриспруденція;

Адама Міцкевича – великий заклад у Познані, якому понад 400 років, провідні профілі – мовний та мистецький;

Лодзький – великий заклад із багатьма факультетами, включно з факультетом міжнародних відносин, відіграє провідну роль в наданні вищої освіти у Польщі;

імені Миколи Коперника – університет із багатьма філіями по всій країні, головні корпуси розташовані в Торуні, може похвалитися власною окремою дослідницькою станцією;

Гданський – відносно молодий університет, закладений у 1970 році, один із найбільших у країні, з унікальни факультетом океанографії та філіалами в Сопоті.

Державний чи приватний

Також у польській системі вищої освіти чимало приватних університетів, що користуються попитом у іноземців. Серед них можна назвати Колегіум Сівітас, університет Леона Козьмінського, Польсько-Японську академію комп’ютерних наук.

До переваг приватних вишів належить, насамперед, традиційно більш лояльне ставлення до абітурієнтів. Тож більше шансів вступити до приватного вишу, тим паче у них є особливі програми для дистанційного оформлення документів та навіть екзаменів. Чималим мінусом можна вважати вартість навчання у приватному університеті Польщі, ціни яких можна порівнювати з Ягеллонським та Варшавським.